El presidente aprobó el envío de cheques por US$ 1,776 a soldados en servicio activo y designó los días previos y posteriores a Navidad como feriados federales para 2025, medidas sorpresivas que llegaron justo cuando muchos estadounidenses terminan sus actividades laborales y escolares para pasar tiempo con sus familias.

Trump también concedió el jueves victorias a sus aliados en las industrias del cannabis y del espacio mediante órdenes ejecutivas largamente buscadas y de amplio atractivo: relajar las reglas para el uso de marihuana y enviar astronautas nuevamente a la Luna.

El presidente incluso recibió su propio regalo. El directorio del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas —integrado por aliados designados por Trump— aprobó el jueves el cambio de nombre del recinto de Washington en honor al mandatario, bautizándolo como el Centro Trump-Kennedy.

Los intentos por generar entusiasmo, al menos entre algunos sectores, siguen a una serie de malas noticias para el presidente: caída en las encuestas, un débil informe de empleo y una creciente preocupación entre los republicanos de que podrían sufrir una dura derrota en las elecciones legislativas de medio término de 2026. La combinación de tendencias económicas negativas y descontento entre sus aliados del Partido Republicano ha intensificado la presión sobre Trump para usar su poder ejecutivo y reformular la narrativa.

“Los republicanos entienden que este será un desafío cuando se trata de la asequibilidad y las elecciones de medio término”, dijo Annalyse Keller, estratega republicana, a Bloomberg Television el jueves.

Las presiones económicas se suman a una avalancha de otros titulares desfavorables. Solo esta semana se publicó un perfil controvertido de la jefa de gabinete de Trump y reacciones adversas a sus comentarios sobre la muerte del director Rob Reiner. El viernes marca el plazo para que el Departamento de Justicia divulgue un gran volumen de documentos vinculados al desacreditado financista Jeffrey Epstein, una medida a la que el presidente se había opuesto durante meses antes de dar marcha atrás ante la presión pública.

Varios cientos de miles de archivos se publicarán el viernes, y habrá más en las próximas semanas, según el fiscal general adjunto Todd Blanche.

Asuntos pendientes

Los esfuerzos de Trump por enfocarse en los temas económicos internos siguen a semanas dominadas en gran medida por la política exterior: un aumento de la presencia militar en el Caribe en medio del recrudecimiento de las tensiones con Venezuela, un viaje destacado a Asia para discutir comercio con líderes extranjeros y una guerra en Ucrania que aún no se resuelve.

Trump llegó a la Casa Blanca hace menos de un año con promesas de reducir drásticamente los precios de la energía y los alimentos y poner fin a los conflictos en el exterior. Pero cumplir muchas de esas promesas ha resultado difícil, y los votantes lo están notando. Su índice de aprobación cayó a 39%, según una encuesta de Ipsos publicada esta semana, lo que muestra una pérdida de apoyo entre los republicanos.

El miércoles, Trump recurrió a los medios para dirigirse directamente a los estadounidenses en un discurso en horario central de casi 20 minutos, más formal y guionado que sus apariciones casi diarias en el Despacho Oval, donde suele ofrecer declaraciones extensas y variadas.

El discurso se centró principalmente en cuestiones económicas que sus asesores quieren que enfatice. El presidente prometió que la inflación “se detuvo”. (El índice subyacente de precios al consumidor subió 2,6% en noviembre, una tasa que los economistas consideran probablemente subestimada).

Trump también pronosticó que los precios de “la electricidad y de todo lo demás caerán de manera drástica”. Eso implica revertir una tendencia de fuertes alzas en las tarifas eléctricas, que subieron más de 10% en los primeros ocho meses de 2025, uno de los mayores incrementos en más de una década.

El presidente también prometió revelar pronto un plan de reforma habitacional que, según dijo, abordará una creciente crisis de asequibilidad.

El viernes, Trump tenía previsto anunciar un nuevo conjunto de acuerdos que permitirá a los fabricantes vender medicamentos recetados con descuento a través de un sitio web del gobierno que se lanzará el próximo año.

Se espera que la vivienda, los precios de la energía y el costo de vida estén en el centro de las elecciones legislativas de 2026. Trump, aunque no figura en la papeleta, también tiene un interés directo en el resultado. Si los republicanos pierden el control de una o ambas cámaras del Congreso, los demócratas tendrían poderes significativamente ampliados para investigar a la Casa Blanca e incluso podrían intentar destituirlo por tercera vez.

Trump ha insinuado planes aún más ambiciosos que los anunciados esta semana para enfrentar la incertidumbre económica. Ha planteado un cheque de US$2.000 para todos los estadounidenses financiado con ingresos arancelarios, eliminar para siempre el impuesto a las ganancias y recortar las tasas de interés a cero.

Pero no puede cumplir unilateralmente ninguna de esas ideas. El Congreso controla muchas de las palancas de la política fiscal, mientras que el Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal decide sobre las tasas de interés.

Además, algunos de los planes del presidente aumentarían los déficits o requerirían compensaciones de ingresos potencialmente dolorosas, mientras que otros han sido descartados por legisladores como poco serios.