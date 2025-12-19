El gobierno de Donald Trump anunció que suspenderá uno de sus programas de visas para inmigrantes, que permitió la entrada a Estados Unidos de un ciudadano portugués sospechoso del asesinato de dos estudiantes en la Universidad Brown y de un profesor del MIT.

“Claudio Manuel Neves-Valente entró a Estados Unidos a través del programa de lotería de visas de diversidad (DV1) en 2017 y se le concedió una ‘green card’”, señaló la secretaria estadounidense de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en un mensaje el jueves en redes sociales.

“Siguiendo las instrucciones del presidente Trump, ordeno inmediatamente al USCIS (Servicio de Ciudadanía e Inmigración) que suspenda el programa DV1 para garantizar que ningún estadounidense más resulte perjudicado por este desastroso programa”, añadió Noem.

El Programa de Visas de Diversidad se instauró en 1990 y permite conceder permisos de residencia a unas 50,000 personas cada año, siempre que cumplan los criterios de elegibilidad.

Para obtener el visado es necesario pasar un examen y una entrevista. Cada año, millones de personas de países con bajos índices migratorios hacia Estados Unidos participan en el sorteo.

Neves-Valente, de 48 años, fue hallado sin vida el jueves en el estado de New Hampshire, junto con dos armas de fuego. “Se quitó la vida”, explicó Oscar Perez, jefe del Departamento de Policía de Providence.

Es sospechoso de irrumpir el sábado en un edificio de Universidad Brown y abrir fuego. Dos estudiantes, Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, murieron y otras nueve personas resultaron heridas.

Alumno de la Universidad de Brown

También es sospechoso de haber matado el lunes a Nuno Loureiro, profesor de la prestigiosa institución Massachusetts Institute of Technology (MIT), a unos 70 kilómetros de allí.

Loureiro era profesor en el MIT desde 2016 y enseñaba ciencias e ingeniería nuclear. El lunes por la noche fue hallado con heridas de bala en su domicilio de Brookline, en el estado de Massachusetts. Tenía 47 años y fue declarado muerto en el hospital al día siguiente.

Por ahora no se ha establecido ningún motivo que explique los hechos, ocurridos en dos de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos.

El sospechoso fue alumno de la Universidad de Brown a principios de los años 2000. Entre 1995 y 2000 realizó los mismos estudios de física que Nuno Loureiro en la Universidad de Lisboa, refirió el diario The New York Times.

Había llegado a Estados Unidos en 2000 con una visa de estudiante y obtuvo la residencia permanente en 2017.

Según la fiscal de Massachusetts, Leah Foley, es probable que Neves-Valente y Nuno Loureiro se conocieran, pero no aclaró cuál habría sido su relación.

Antes de identificar a Neves-Valente como el autor del ataque en la Universidad de Brown y hallarlo muerto, las autoridades detuvieron a un hombre al que luego liberaron.

El caso se pudo retomar gracias a una pista sobre datos financieros y a imágenes de videovigilancia tomadas en las dos escenas del crimen.

El sospechoso fue hábil en borrar sus huellas, consideró la fiscal Foley. Cambió la matrícula de su automóvil y utilizó un teléfono que los investigadores no lograban ubicar.

Según el Archivo de Violencia con Armas, que define un tiroteo masivo como un evento en el que cuatro o más personas resultan heridas por disparos, se han registrado más de 300 tiroteos masivos en Estados Unidos desde principios de año.

Encuentran sin vida a Claudio Valente, sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown. Foto: X/@Cachoperiodista

Los detalles de esta lotería

Más de 50,000 personas al año perderán la posibilidad de emigrar legalmente a Estados Unidos, o regularizar su estatus en caso de que se encuentren ya en el país, tras la suspensión de la ‘lotería de las green cards’ anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Un ciudadano portugués que ingresó a Estados Unidos a través de este programa migratorio fue el presunto autor del ataque ocurrido el 13 de diciembre en la Universidad de Brown, en el que dos estudiantes murieron tiroteados, según las autoridades.

Estas son algunas de las claves de esta lotería, conocida oficialmente como ‘Programa de Visas de Diversidad’ (DV1):

Hasta 55,000 tarjetas de residencia anuales

El DV1 ofrece anualmente hasta 55,000 ‘green cards’ o tarjetas de residencia permanentes que otorgan el derecho a residir y a trabajar por tiempo indefinido en Estados Unidos.

Tiene su origen en la Ley de Inmigración que firmó en 1990 el entonces presidente George H. W. Bush, con el apoyo de ambos partidos, para crear una vía legal de entrada a ciudadanos de países que no enviaban muchos migrantes a Estados Unidos.

El sorteo se realiza anualmente desde 1995 mediante un ordenador que designa aleatoriamente a los ganadores.

La mayoría de los ganadores residen fuera de Estados Unidos e inmigran a través del proceso consular con la emisión de un visado de inmigrante, pero cada año hay una cantidad reducida de ganadores quienes, en el momento de ganar esa lotería, ya viven en Estados Unidos como no inmigrantes o tienen otro estatus legal.

¿Cuáles son los requisitos?

Solo hay dos requisitos para participar: ser originario de un país que haya enviado menos de 50.000 migrantes a Estados Unidos en los últimos cinco años, y tener un diploma de secundaria o experiencia laboral de al menos dos años en el último lustro.

Sin embargo, ser seleccionado no garantiza una visa, sino el derecho a solicitarla. Para recibir una deben pasar verificaciones de antecedentes, exámenes médicos y una entrevista consular antes de que se agoten los cupos del año fiscal.

Más de 20 millones de personas aplicaron el año pasado y fueron seleccionadas casi 130.000 -incluyendo a cónyuges e hijos-, según datos del Departamento de Estado, lo que les abre la posibilidad a aspirar a una de las 55.000 plazas.

África, el principal beneficiado

Los ciudadanos más beneficiados por esta lotería son históricamente aquellos procedentes de países africanos, puesto que son los menos representados en la migración tradicional a Estados Unidos.

En el último sorteo representaron un 41,65 % de los seleccionados, seguidos de aquellos originarios de Europa, con un 34,54 % de las plazas disponibles, y de Asia, con un 18,05 %.

Egipto, con 5.527 ciudadanos seleccionados, fue el primero en la lista por países, por delante de Rusia (5.510), Argelia (5.457), y Ucrania (5.283).

No más del 7 % de las visas disponibles del año pueden otorgarse a personas de una misma nación.

Los ciudadanos de Brasil, Colombia, El Salvador, Honduras, México o Venezuela, entre otros países, no pueden aplicar a la lotería por superar el cupo de 50.000 migrantes que entraron a EE.UU. en el último lustro.

La justificación de Trump

Trump suspendió anoche este programa después de que se descubriera que el sospechoso del ataque en la Universidad de Brown fue uno de los ganadores de este sorteo en 2017.

Claudio Manuel Neves Valente, portugués de 48 años, ingresó en Estados Unidos a través del DV1 en 2017 y recibió una ‘green card’. Su cuerpo fue hallado sin vida el jueves en un almacén en Salem (Nuevo Hampshire) y los agentes afirmaron ese día que se suicidó.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en la red social X que la suspensión del programa se hace “para garantizar que ningún otro estadounidense resulte afectado por este programa desastroso”.

Trump ya intentó poner fin al DV1 durante su primer gobierno, después de un ataque con un camión en Nueva York en el que murieron ocho personas en 2017.

El autor, un ciudadano uzbeko y partidario del Estados Islámico, había entrado a Estados Unidos mediante este esquema.