En un intercambio de octubre de 2017, Lawrence H. Summers, quien se desempeñó como secretario del Tesoro de 1999 a 2001, predijo en una comunicación a Epstein que el “mundo de Trump se derrumbará”. Summers, quien también fungió como presidente de la Universidad de Harvard de 2001 a 2006, se quejó ante el desprestigiado financiero sobre lo que describió como un trato severo hacia un hombre no identificado que “acosó a algunas mujeres”.

Ese correo electrónico formaba parte de más de 20,000 documentos de Epstein que el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes publicó. Los demócratas del comité publicaron su propia selección de extractos de la cantidad de archivos que se centraban en Trump.

En uno de los documentos, Epstein —quien murió en prisión en 2019 mientras enfrentaba nuevos cargos por tráfico sexual— parecía alegar que Trump pasó horas en una casa con una de sus víctimas. En otro, escribió sobre Trump: “Por supuesto que sabía de las chicas”.

Lawrence H. Summers. Foto: Kiyoshi Ota/Bloomberg

Trump reconoció que sostenía una amistad con Epstein en los años 90 y principios de los 2000, pero ha afirmado desconocer cualquiera de los delitos sexuales cometidos por Epstein. El presidente publicó el miércoles en redes sociales que los demócratas estaban “intentando sacar a relucir de nuevo el tema de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas”.

“Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa con el fin de difamar al presidente Trump”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Los correos electrónicos incluyen intercambios con otras personas de alto perfil, incluido el exasesor de Trump Steve Bannon y Kathryn Ruemmler, actualmente la principal asesora jurídica de Goldman Sachs Group Inc. Fue consejera de la Casa Blanca durante la administración del expresidente Barack Obama.

En un correo electrónico enviado en octubre de 2017, Summers le dice a Epstein que Trump era “el tipo con más suerte del mundo en términos de oposición, economía, etc., aunque igual creo que su mundo colapsará”.

LEA TAMBIÉN: Demócratas publican supuesta carta de Trump a delincuente sexual Jeffrey Epstein

Una portavoz de Summers, profesor de Harvard y colaborador remunerado de Bloomberg TV, declinó hacer comentarios. Él ya había manifestado su profundo pesar por su relación con Epstein. El miércoles, el New York Times reportó que Summers correspondía habitualmente con Epstein, incluso en correos electrónicos en los que pedía consejos al financiero sobre cómo tratar a una mujer que conocía.

En mayo de 2017, Summers le escribió a Epstein preguntándole “¿Qué tan culpable es Donald?” antes de detallar sus propios puntos de vista.

“Sin duda, de vulgaridad”, escribió Summers. “Sin duda, de crasa ignorancia. Sin duda, de carecer por completo de la capacidad intelectual y el temperamento necesarios para el trabajo. Muy probablemente, de extralimitarse en el beneficio familiar. Casi con toda seguridad, de desprecio por las apariencias”.

Sin embargo, Summers cuestionó el alcance de los vínculos de Trump con Rusia. “Sobre la influencia financiera de los rusos”, escribió Summers: “Me parece menos claro”. Dice en la comunicación que las acusaciones de que la campaña de Trump de 2016 fue cómplice al aceptar ayuda rusa son “plausibles, pero no seguras”.

En el intercambio, Epstein describe a Trump como “tonto”. “Su mundo no entiende lo tonto que realmente es”, escribió Epstein. “Él culpará a todos a su alrededor por los malos resultados”.

Al preguntarle específicamente sobre ese intercambio y otros presentados en este artículo, la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo: “Estos correos electrónicos no prueban absolutamente nada”.

Summers y Epstein también hablaron sobre la opinión pública respecto a las acusaciones de acoso sexual. “Intento comprender por qué la élite estadounidense piensa que si asesinas a tu bebé a golpes y lo abandonas, eso no tiene nada que ver con tu admisión en Harvard”, escribió Summers. “Pero si acosaste a unas cuantas mujeres hace diez años, no puedes trabajar en una cadena de televisión ni en un centro de estudios. NO REPITAS ESTA REFLEXIÓN”.

Un asco

Ruemmler, de Goldman, quien previamente dijo que lamenta haber “conocido alguna vez” a Epstein, era abogada del bufete Latham & Watkins cuando intercambió correos electrónicos con él en 2017.

“Trump es un asco”, le escribió en febrero de ese año.

“Peor en persona y de cerca”, respondió Epstein. Ruemmler y Epstein también parecieron hablar sobre la declaración de culpabilidad del exabogado del presidente Trump Michael Cohen el 21 de agosto de 2018. Entre otros cargos, Cohen se declaró culpable de violaciones de las leyes de financiación de campañas relacionadas con supuestos pagos para silenciar a dos mujeres que alegaron haber tenido relaciones extramaritales con Trump.

“Creo que argumenta que era su dinero, el de Trump, lo que lo hace no ilegal. Aunque también dijo que se enteró solo después”, escribió Epstein en un mensaje a Ruemmler el 23 de agosto de 2018. “Y el hecho de que, según la acusación, se facturara como servicios prestados y se inflara el precio. Estoy seguro de que su cuenta ya cambió de nombre”.

“Da igual que fuera su dinero”, respondió Ruemmler. “El problema es que no lo declaró. Además, el hecho de que haya mentido descaradamente al respecto deja claro que sabía que era ilegal”.

Un portavoz de Goldman Sachs no hizo comentarios de inmediato el miércoles.

Larry Summers Photographer: Kevin Dietsch/Getty Images

Bannon, quien fue asesor de la Casa Blanca durante la primera administración de Trump hasta su despido en agosto de 2017, mantuvo contacto por correo electrónico con Epstein en 2019, según consta en los archivos.

En un mensaje de junio de 2019, le escribió a Epstein: “No puedo creer que nadie te esté vinculando con esto”. El correo electrónico parecía ser una respuesta a un mensaje de Epstein que decía: “Recuerden que la acusadora del príncipe Andrés salió de Mar-a-Lago”.

Bannon no respondió a las solicitudes de comentarios.

Un correo electrónico entre Epstein y Peter Mandelson, quien fue destituido anteriormente este año de su cargo como embajador del Reino Unido en EE.UU., parece reflejar a un Epstein arrepentido por su relación con el antiguo príncipe Andrés. El mes pasado, el rey Carlos despojó a Andrés de sus títulos reales debido a sus vínculos con Epstein.

“En retrospectiva, tenías razón al mantenerte alejado de Andrés”, escribió Epstein en noviembre de 2016.

Mandelson, quien fue despedido después de que Bloomberg News publicara una serie de diferentes correos electrónicos que detallaban sus vínculos y apoyo a Epstein, no respondió a una solicitud de comentarios el miércoles.