Apple presentó este lunes una renovada versión de Apple Intelligence, su plataforma de inteligencia artificial (IA), y aprovechó la ocasión para marcar distancia frente a otras empresas tecnológicas, a las que cuestionó por impulsar el desarrollo de esta tecnología sin priorizar las necesidades de los usuarios.

El anuncio estuvo a cargo de Craig Federighi durante la Conferencia Mundial de Desarrolladores (WWDC), realizada en el Apple Park de Cupertino, California. El ejecutivo defendió la estrategia de la compañía y criticó la forma en que parte de la industria ha encarado la expansión de la IA.

“Algunos parecen avanzar a toda prisa, persiguiendo la IA por el simple hecho de hacerlo, sin tener realmente en cuenta a las personas, a quienes, en última instancia, está destinada a servir”, afirmó Federighi durante la presentación.

Según explicó, el objetivo de Apple es transformar los avances tecnológicos en herramientas prácticas e intuitivas, manteniendo la privacidad como uno de los pilares centrales de su ecosistema.

Nueva etapa para Apple Intelligence

Apple lanzó Apple Intelligence hace dos años, aunque varias de las funciones anunciadas inicialmente no llegaron a estar disponibles para los usuarios en los plazos previstos.

En esta nueva etapa, la compañía informó que sus modelos fundacionales de IA se han integrado con los modelos Gemini de Google, dando paso a una nueva generación de capacidades impulsadas tanto desde los dispositivos como desde la infraestructura en la nube mediante la tecnología Private Cloud Compute.

Apple anunció una nueva generación de Apple Intelligence con mayores capacidades de razonamiento, generación de imágenes e integración de Siri en todo su ecosistema de dispositivos. Foto: EFE.

De acuerdo con Federighi, esta evolución permitirá mejoras significativas en comprensión, razonamiento y capacidades multimodales, facilitando la generación y edición de imágenes, así como la interpretación de contenido visual.

La alianza con Google, anunciada previamente, permitirá que Gemini respalde algunas de las nuevas funciones de Apple Intelligence y Siri, mientras Apple concentra sus esfuerzos en el desarrollo de productos y experiencias para el usuario.

Siri incorpora más capacidades de IA

Uno de los anuncios más relevantes fue la evolución de Siri, que ahora contará con funciones basadas en inteligencia artificial capaces de comprender el contenido que aparece en pantalla e interactuar con distintas aplicaciones del sistema.

Apple aseguró que las consultas seguirán procesándose directamente en el dispositivo o mediante Private Cloud Compute, con el objetivo de reforzar la protección de los datos personales.

La nueva versión de Siri estará disponible en iPhone, iPad, Mac, Apple Watch y Vision Pro. En el caso del iPhone, los usuarios podrán activarla también deslizando el dedo hacia abajo en la pantalla.

Además, Siri contará con una aplicación propia, con una interfaz que recuerda a los asistentes conversacionales de IA más populares del mercado, como ChatGPT, Claude y Gemini.

Federighi indicó que los desarrolladores ya pueden comenzar a probar las nuevas funciones y adelantó que Siri AI se lanzará en versión beta para los usuarios antes de finalizar el año.

Restricciones en China y la Unión Europea

Durante la presentación, Apple también reconoció que enfrenta desafíos regulatorios para desplegar algunas de estas funciones en determinados mercados.

En el caso de China, la compañía señaló que continúa trabajando en mecanismos que permitan cumplir con las exigencias regulatorias sin comprometer la privacidad y seguridad de los usuarios.

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Asimismo, Apple confirmó que Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea junto con el lanzamiento de iOS 27 e iPadOS 27 debido a las exigencias derivadas de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Federighi expresó su decepción por la imposibilidad de ofrecer estas herramientas a los usuarios europeos en el lanzamiento inicial y afirmó que la empresa seguirá colaborando con los reguladores para habilitar su llegada en el futuro.

Con información de EFE.