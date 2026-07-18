Antes, debemos diferenciar los depósitos a plazo de las opciones de inversión como las acciones o los bonos, que un año pueden subir y al otro, caer en su cotización.

En cambio, los depósitos a plazo pagan una rentabilidad fija de, por ejemplo, de 5%, en el periodo pactado, que en este caso, podrían ser 12 meses.

Los depósitos a plazo son una alternativa de ahorro. Foto: Andina

Los bancos y otras entidades autorizadas a captar dinero del público pueden ofrecer depósitos a plazo.

Entonces, debemos notar que, en particular desde marzo, con el estallido de la guerra en Irán, la inflación se aceleró en nuestro país, ubicándose por encima del rango meta (1%-3%).

Para proteger su capital, es importante que el ahorrista o inversionista elija un instrumento que pueda rendir a una tasa mayor que el alza de precios.

De lo contrario, su patrimonio perderá valor en términos reales, es decir, la persona podrá tener algo más de dinero, pero, si los bienes y servicios se encarecen en una mayor proporción, en realidad se sufre una pérdida.

Al cierre de junio, la inflación acumulada en los últimos doce meses llegó a 4.01%, según INEI, la más alta desde octubre del 2023, y mayor al agregado de mayo (3.91%):

Ello, a pesar de que, a nivel internacional, el precio del petróleo Brent cayó más de 20% durante el sexto mes del 2026.

“Si un producto (hace un año) valía S/ 100, ahora con la inflación ha subido a S/ 104“, explicó Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, para explicar por qué el alza de precios reduce el poder de compra del público.

Al cierre de junio, la inflación acumulada en los últimos doce meses llegó a 4.01%. (Foto: Andina)

Así, aquellos que adquirieron un depósito a plazo en el 2025, a una tasa menor o igual a 4% anual, y ese contrato venció en junio o está por vencer este mes, han perdido capacidad adquisitiva, observó el economista.