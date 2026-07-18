Los depósitos a plazo tienen un rendimiento conocido previamente, a diferencia de una inversión como las acciones. (Foto: GEC)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Los depósitos a plazo son un instrumento de ahorro conservador, que otorga un rendimiento previamente acordado al usuario. Sin embargo, pese a no implicar un riesgo elevado, algo ocurrió en los últimos meses, ¿de qué se trata?

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