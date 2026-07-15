Se trata del ingreso de personas o retail al mercado, que sigue en aumento. “Los números siguen siendo bastante positivos. Nos acercamos poco a poco a medio millón de personas. Este año deberíamos registrar 45,000 nuevas cuentas”, resaltó Miguel Ángel Zapatero, gerente general del Grupo BVL.

El ejecutivo refirió que, según Cavali, “el buen momento” de la bolsa ha atraído a inversionistas “de hogares, de familias” que ascienden a un total de 457,000 personas.

“Hace unos años (ese número de familias que invierten en la BVL) era poco menos de 300,000. Eso obviamente viene de la mano de la apuesta en tecnología, sistemas y aplicativos móviles por parte de las sociedades agente de bolsa”, añadió.

Además, destacó que el segmento retail concentra casi el 40% del monto negociado en la bolsa limeña.

“Se está estimando que el dinamismo del retail se mantenga y que las inversiones en bolsa puedan llegar a más familias (en todo el país)”, dijo.

Desde el 2023 entraron más de 150,000 personas a la plaza local.

Perfiles

“Destaca el notable crecimiento de las personas naturales, llegan al 39% de negociación (del promedio diario transado), que es la cifra más alta de los últimos 17 años”, afirmó Julio Plácido, gerente comercial corredoras & fondos de nuam (holding que integra a la BVL y a las bolsas de Chile y Colombia).

Se observan diversos perfiles de inversionistas retail, desde aquellos con alto patrimonio y trayectoria hasta los que recién se suman al mercado, lo que refleja la “democratización” de la BVL, aseveró.

El gerente comercial comentó que en el año se han abierto 21,000 nuevas cuentas de minoristas en la bolsa limeña, por lo que se espera para el cierre del 2026 una cifra mayor de ingresos que la del 2025 (42,000), muy superior a la de años anteriores.

Pese a la evolución favorable, Zapatero reconoció que, en general, el porcentaje de la población peruana que invierte en la BVL “es muy pequeño”, pues solo llega al 3%. “Creo que hay bastante espacio para llevar el mercado de capitales a más peruanos”, expresó.

Los inversionistas retail, en cuanto a participación en el monto transado en el mercado bursátil, se erigen como el grupo más grande al superar a los institucionales, extranjeros y fondos de pensiones, revelan las cifras de Cavali y nuam.

Casi el 40% del monto negociado en la BVL corresponde al segmento retail.

Rentabilidad

Zapatero resaltó que en el primer semestre la BVL acumuló una rentabilidad en dólares de 27.5% en su Índice General, lo que significa que es el sexto mejor primer semestre de los últimos 26 años.

“En enero, de hecho, se registró un crecimiento de 20%, y luego el desempeño ha sido un poco más moderado. Obviamente, han sido meses de bastante volatilidad electoral, elementos que obviamente ya vienen desvaneciéndose”, expuso el gerente general de la BVL.

Los altos términos de intercambio del país –relación entre precios de sus exportaciones e importaciones– benefician a una parte importante del mercado local, en particular a las empresas del sector minero. Sin embargo, el sector financiero también registró un buen desempeño en la plaza local, acotó.

Así, las acciones de empresas mineras y financieras representaron el 85% de la evolución positiva del Índice General de la BVL durante el primer semestre, estimó.

“Los analistas coinciden en dos factores importantes. Primero, la debilidad del dólar, que mejora las condiciones financieras y potencia las rentabilidades en moneda local. Y lo segundo es que los mercados emergentes venían cotizando con un descuento significativo frente a los países desarrollados”, sostuvo Plácido.

En lo que va del año, se han abierto 21,000 nuevas cuentas de minoristas en la bolsa limeña.

Tecnología

Hay una mayor participación de inversionistas retail en la BVL por necesidad de preservar capital. Cada vez más peruanos se han dado cuenta de que si dejan su dinero en un depósito a plazo, que puede pagar, por ejemplo, 4% anual, este se desvaloriza en el tiempo. Entonces, se ven obligados a pasar de ahorristas a inversionistas, sostuvo Pablo Leno, gerente general de Renta4 SAB.

“En eso (el ingreso de personas naturales al mercado local) han ayudado las plataformas virtuales (de la SAB)”, dijo.

“La tecnología ha acercado a los inversionistas retail al mercado; ahora tienen mayor acceso a la información. Además, hay empresas peruanas que pagan altos dividendos”, agregó.

Leno detalló también que la mayoría de personas que ingresan a la plaza limeña lo hacen con un ticket de entre S/ 750 y S/ 1,500, y destacó que cada vez entran más inversionistas de ingresos medios.

Por su parte, Jorge Ramos, director de mercados de capitales y relación con inversionistas de FIBRA Prime, comentó que se ha visto mucha afluencia de jóvenes de entre 20 y 28 años que han comenzado a invertir en la BVL, con un capital de entre US$ 1,500 y US$ 2,500.

Pero además se distingue otro público, al que denomina “rentista”, con algo más de capacidad adquisitiva y que es atraído hoy por las compañías locales que distribuyen dividendos. En ese segmento, la inversión suele ser entre US$ 25,000 y US$ 150,000, precisó.

El Niño es el riesgo que más consideran las SAB

Una amenaza que todas las áreas de investigación tienen en cuenta es el fenómeno de El Niño (FEN) que “ya está impactando tanto en la pesca como en la agroindustria”, advirtió Miguel Ángel Zapatero, de la BVL.

“Ese (el FEN) es el elemento de riesgo que más resaltan las sociedades de agentes de bolsa (SAB)”, manifestó.

El ejecutivo refirió, además, que la bolsa limeña es un mercado con “bastante volatilidad” al pertenecer al grupo de los emergentes.

Se suele decir que el mercado estadounidense es el más rentable, pero en el corto plazo (en los últimos cuatro años) lo ha superado el mercado peruano, destacó Julio Plácido, de nuam.

Asimismo, detalló que la mayoría de inversionistas retail se incorporó en el primer semestre del año a la BVL a través de Kallpa SAB (76%) y Grupo Coril (12%).