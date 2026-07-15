Inversionistas. Tienen distinto perfil, desde aquellos con alto patrimonio hasta los que recién ingresan al mercado. (Composición: Gemini)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) registró este año su mejor primer semestre en ganancias desde el 2017. Pero, a la par de esas cifras de rendimiento, otro dato resulta destacable, ¿a qué indicador nos referimos?

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