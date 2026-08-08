Los agentes españoles comenzaron este sábado los controles fronterizos temporales a viajeros procedentes de Italia, una decisión adoptada en respuesta a las medidas similares impuestas por Roma tras la entrada masiva de migrantes a Ceuta a finales de julio.

Estos controles en conexiones aéreas y marítimas se están realizando “en forma aleatoria”, centrados especialmente “en los pasajeros que sean ciudadanos nacionales de terceros países”, especificó el sábado el Ministerio del Interior.

En los vuelos revisados, que no son todos ni a todos los pasajeros, los agentes realizan el control a la salida de la pasarela que conduce fuera del avión, sin causar desviaciones del flujo de viajeros, apuntó Interior.

“No veo mucho la palabra diplomacia utilizada en estas decisiones, ni por parte del Gobierno italiano ni tampoco por parte del Gobierno español”, afirmó a AFPTV Maria Celeste Grillo, una turista italiana de 36 años recién aterrizada en el aeropuerto madrileño de Barajas.

Aunque no vio controles a la llegada de su vuelo, consideró “triste” la implementación de estas medidas.

Espacio Schengen

Roma cerró temporalmente a España el espacio Schengen, la zona de libre circulación de la Unión Europea, tras la llegada de unos 72,000 migrantes al enclave español en el norte de África desde el vecino Marruecos a finales de julio.

El ejecutivo de la primera ministra de extrema derecha Giorgia Meloni argumentó entonces la medida como “una decisión necesaria para proteger la seguridad” de sus ciudadanos “y defender las fronteras de Europa”.

El viernes, tras la amenaza de Madrid, la oficina de Meloni respondió que “Italia no acepta ultimátums” y que no tenía intención de “revisar la decisión” antes del 15 de agosto.

Horas después, España anunció la imposición de los controles.