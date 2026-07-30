Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. (Foto: EFE/Mohamed Siali)
Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. (Foto: EFE/Mohamed Siali)
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Redacción Gestión
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Este jueves 30 de julio, miles de migrantes provenientes de Marruecos han cruzado la frontera de Ceuta, ciudad española autónoma en territorio africano. Según reportes periodísticos, las personas accedieron por el mar y luego se adentraron en tierra firme.

Autoridades españolas han confirmado el fallecimiento de al menos 15 personas por ahogamiento, y se prevé que la cifra crezca en las próximas horas.

Ceuta, localidad española al norte de África que da al mar Mediterráneo, pide ayuda al gobierno español ante la ola de migrantes desde Marruecos.

, dijo Zakaria Zarroqui, activista por los derechos de los migrantes, a Reuters.

Migrantes trepan una valla en territorio español tras nadar desde Marruecos hasta Ceuta, un enclave español en el norte de África, el 30 de julio de 2026.
Migrantes trepan una valla en territorio español tras nadar desde Marruecos hasta Ceuta, un enclave español en el norte de África, el 30 de julio de 2026.

En tanto, desde AFP mostraron a migrantes que celebraban su ingreso al territorio europeo al canto “Adiós, Marruecos. Hola, España”.

Desde mayo del 2021, este es el mayor ingreso de personas a Ceuta, cuando más de 10,000 migrantes accedieron desde Marruecos en solo 2 días.

Con información de EFE y BBC.

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