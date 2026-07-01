El plazo para presentar solicitudes dentro del programa concluyó el martes y los datos preliminares muestran que se recibieron más de 1.1 millones de solicitudes, de las cuales el gobierno probablemente aprobará la mayoría, señaló la fuente, que pidió no ser identificada por tratarse de información oficial aún no publicada.

Un portavoz del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

En abril, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ofreció permisos de residencia y trabajo a todas las personas que se encontraban en España el 31 de diciembre del año pasado y pudieran demostrar que llevaban al menos cinco meses en el país y carecían de antecedentes penales. El programa, respaldado inicialmente por sindicatos, organizaciones empresariales y la Iglesia católica, ha sido cuestionado por la oposición conservadora y contrasta con el endurecimiento de las políticas migratorias en gran parte de Europa y en Estados Unidos.

“Sin inmigración, España tendría un 19% menos de PBI en 2050 y 22% en 2075”, afirmó Sánchez durante un acto celebrado el martes en Madrid. “90,000 bares cerrarían, desaparecerían 220,000 explotaciones agrícolas, se cerrarían 50,000 aulas. La mitad del crecimiento del PBI español de los últimos años se debe a la llegada de inmigrantes”.

Decenas de personas hacen fila a las puertas de la Oficiana de Atención a la Ciudadanía en Elche, para presentar documentación dentro de su proceso de regularización. Foto: EFE/Pablo Miranzo

Alrededor del 70% de las solicitudes son de migrantes de países latinoamericanos, de los cuales los colombianos representan aproximadamente el 30%, mientras que los marroquíes y los venezolanos corresponden cada uno a más del 10%. Aunque el gobierno aún dispone de tiempo para tramitar los expedientes, se espera que apruebe la mayoría, ya que las personas con antecedentes penales representan menos del 1% del total.

Según un informe reciente del Banco de España, la población inmigrante explicó aproximadamente la mitad del crecimiento del PBI y más de dos tercios de la creación de empleo entre 2022 y 2025, sin perjudicar las oportunidades laborales de los trabajadores nacidos en España. Gracias al fuerte flujo migratorio, la economía española ha crecido más que las principales economías de la región desde la pandemia, mientras que la tasa de desempleo cayó a su nivel más bajo desde antes de la crisis financiera mundial.

El programa de regularización forma parte de una estrategia migratoria más amplia que ha permitido que la población de España aumente en 3.5 millones de personas desde que Sánchez asumió el poder en 2018.

La población del país se acerca ahora a los 50 millones de habitantes, un aumento del 25% respecto del inicio del siglo. Como resultado, la proporción de personas nacidas en el extranjero se aproxima al 20% del total de la población.

No obstante, el plan aún podría enfrentar obstáculos legales después de que el Tribunal Supremo español informara el martes que estudia suspender su aplicación mientras solicita al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que determine si la medida es compatible con la legislación comunitaria, según un comunicado del propio tribunal.