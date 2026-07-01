Pedro Sánchez en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas el 18 de junio.
Pedro Sánchez en una reunión del Consejo Europeo en Bruselas el 18 de junio.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

El gobierno de España podría conceder permisos de residencia a más de un millón de inmigrantes en situación irregular, el doble de lo previsto cuando anunció en abril un programa de regularización extraordinaria, según una persona familiarizada con el asunto.

TE PUEDE INTERESAR

Trump exige al Congreso que se ponga fin a la ciudadanía por nacimiento
Tasa de desempleo en Chile trepó a 9.4% en mayo: su nivel más alto en 5 años
El Mundial se impone a las guerras culturales de Trump

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.