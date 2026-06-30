La tasa de desempleo en Chile subió en mayo a 9.4%, reportó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo que representa su nivel más elevado en cinco años, específicamente desde junio del 2021.

El dato es mayor a lo previsto por los mercados, y coloca a la tasa de desempleo a niveles similares a cuando la economía estaba restringida por la pandemia del Covid-19.

Según el INE, el resultado se da por el incremento de la fuerza de trabajo del 1.3%, mayor al de las personas ocupadas, que solo varió 0.8%.

A detalle, el total de personas desocupadas superó las 980,000, principalmente en mujeres, cuya tasa se ubicó en 10.5%.

El INE precisa que la informalidad llegó al 27%, y se incrementó en 1% frente al año pasado.

Daniel Mas, ministro de Economía de Chile, precisó que las cifras de desempleo son un “verdadero drama social”, y que el gobierno de José Antonio Kast actúa “con sentido de urgencia”.

Así, afirmó que se destrabarán proyectos de inversión y se mejorará la gestión de permisos ambientales y sectoriales.

El mandato de Kast busca aprobar una reforma económica y tributaria para incentivar la creación de empleo formal. Foto: RODRIGO ARANGUA / AFP

“Chile sigue pagando los costos de años de malas políticas públicas, bajo crecimiento y falta de prioridad por la creación de empleo”, dijo Mas.

En ese contexto, la administración Kast busca aprobar en el Congreso una reforma económica y tributaria para elevar el crecimiento y fomentar la creación del empleo formal.

A la par, la producción económica chilena se contrajo 1.2% en términos interanuales durante abril, lo que demuestra su peor resultado en los últimos tres años.

Desde el Banco Central de Chile han moderado sus expectativas de crecimiento del PBI para este año, y estiman una expansión del 1% al 1.75%.

Con información de EFE.