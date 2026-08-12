Se reduce la producción con centrales hidroeléctricas en Perú por menores lluvias y riesgo de sequía. Foto: Andina
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Elías García Olano
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Si bien el fenómeno de El Niño es más conocido por las lluvias intensas que genera en el norte del Perú, en el otro extremo, en el centro y sur del país, ocasiona sequía, como informó Gestión con información del Centro Nacional de Prevención de Riesgo de Desastres (Cenepred).

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