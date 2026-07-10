Pluz Energía, distribuidora eléctrica que opera en Lima Norte y que era conocida anteriormente como Enel Distribución, avanza con su estrategia de crecimiento en el mercado peruano. La compañía tiene previsto ejecutar un ambicioso plan de inversiones que contempla un desembolso cercano a los US$ 1,000 millones en aproximadamente cinco años para la expansión de sus redes de distribución.

En la última entrevista con Gestión, Walter Sciutto, gerente general de Pluz Energía, adelantó que una parte relevante de este programa estará enfocada en el negocio de transmisión, segmento para el cual la empresa cuenta con inversiones aprobadas por US$ 102 millones para el mismo periodo.

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En este contexto, Pluz Energía Perú informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) la suscripción de un financiamiento bancario por S/ 270 millones (equivalentes a aproximadamente US$ 79.6 millones), con un plazo de vencimiento de un año.

De acuerdo con el hecho de importancia comunicado al mercado, los recursos obtenidos serán destinados a fines corporativos generales, en línea con las necesidades financieras de la compañía .

Cabe recordar que, en la entrevista de junio, Sciutto señaló que la compañía no descartaba recurrir a nuevo endeudamiento en función de las necesidades de sus próximos proyectos. Para sostener su expansión, Pluz Energía ya había acudido al mercado financiero con resultados favorables mediante la emisión de papeles comerciales y bonos, además de mantener una clasificación crediticia AAA que le ha permitido acceder a buenas tasas.

“Hemos logrado reperfilar la deuda de corto plazo que tenía la compañía en junio del 2024 a un esquema de mediano a largo plazo y estamos en un nivel de balance de financiamiento bastante adecuado”, indicó el ejecutivo.

Pluz Energía informó a la SMV la suscripción de un financiamiento bancario por S/ 270 millones, recursos que serán destinados a fines corporativos generales en línea con las necesidades financieras de la compañía. Foto: Andina

El plan de Pluz Energía en Perú

Los planes de crecimiento de Pluz Energía para lo que resta del año estarán enfocados en el aumento de la demanda —que avanza mejor de lo previsto—, la expansión de su zona de concesión, una mayor participación en el Mercado Libre, donde los clientes pueden contratar energía libremente, y la mejora de la eficiencia operativa, un segmento en el que la compañía aún identifica oportunidades de mejora.

Como parte de su hoja de ruta en el país, Pluz Energía anunció que este año contempla inversiones por aproximadamente S/ 1,050 millones . Asimismo, el gerente general adelantó que la compañía evalúa ampliar su frontera de servicio.

“Hemos identificado algunas zonas en el Norte Chico, donde estamos pidiendo y presentando al Ministerio de Energía y Minas (Minem) la extensión de nuestra concesión para ampliar la frontera y poder llegar con energía a estas comunidades”, expresó.