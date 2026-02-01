Las tormentas invernales que afectaron Estados Unidos entre enero y febrero del 2026 dejaron a más de un millón de hogares sin electricidad en su momento más crítico. Y es que estados como Tennessee, Mississippi, Louisiana y Texas enfrentaron apagones prolongados que, en algunos casos, se extendieron a lo largo de una semana. Así, ante esta emergencia, las autoridades sanitarias alertan sobre un riesgo gravísimo: los alimentos en tu refrigeradora pueden convertirse en una amenaza para tu salud si no sabes cuándo y qué desechar.

Vale precisar que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) emitieron guías específicas sobre seguridad alimentaria durante cortes de energía.

En ese sentido, la regla es clara: después de cuatro horas sin electricidad, varios alimentos perecederos ya no son seguros para el consumo, incluso si lucen o huelen bien.

LA REGLA DE LAS 4 HORAS QUE PODRÍA SALVARTE DE UNA INTOXICACIÓN

Según el USDA, un refrigerador mantiene la temperatura segura (40°F o 4°C) durante—aproximadamente—cuatro horas si las puertas permanecen cerradas.

Pasado ese tiempo, los alimentos perecederos entran en la zona de peligro (entre 40°F y 140°F o 4°C y 60°C), en el que las bacterias se multiplican.

“Nunca pruebes la comida para determinar si es segura. Cuando tengas dudas, tírala”, advierte el CDC en su guía oficial de seguridad alimentaria tras emergencias.

Esta recomendación es vital porque algunas bacterias dañinas no alteran el olor, color o textura de los alimentos.

Para los congeladores, las cifras cambian: un congelador lleno mantiene la temperatura segura (0°F o -18°C) hasta 48 horas, mientras que uno medio lleno resiste solo 24 horas, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Por lo tanto, se recomienda mantener ambos electrodomésticos cerrados el mayor tiempo posible para conservar el frío.

¿QUÉ DEBES TIRAR DE LA NEVERA TRAS UN APAGÓN EN PLENA TORMENTA INVERNAL?

Después de cuatro horas sin electricidad, el USDA y el CDC coinciden en que los siguientes alimentos deben descartarse sin excepción:

1. Carnes y proteínas

Carne cruda o cocida (res, cerdo, cordero)

Aves (pollo, pavo, pato), crudas o cocidas

Pescados y mariscos en cualquier presentación

Huevos y sustitutos de huevo

Embutidos: jamón, salchichas, hot dogs

2. Lácteos

Leche

Crema (dulce o ácida)

Yogurt

Quesos blandos: queso crema, cottage, ricotta, mozzarella fresca, queso azul

3. Alimentos preparados y sobras

Cualquier sobra de comida cocida

Guisos, sopas y estofados

Pizza

Ensaladas mixtas (ensalada de pollo, atún, papa, macarrones)

Salsas

4. Frutas, vegetales y otros

Frutas cortadas o peladas

Vegetales cortados, cocidos o crudos (lechuga, tomates, cebollas, apio)

Masa cruda para galletas, panqueques o pasteles

Pasteles con relleno de crema

Fórmula infantil abierta

LOS ALIMENTOS QUE RESISTEN EN LA NEVERA TRAS UN APAGÓN EN PLENA TORMENTA INVERNAL

No todo está perdido. Ciertos alimentos pueden permanecer seguros incluso después de cuatro horas sin electricidad:

1. Condimentos y salsas de larga duración

Ketchup

Mostaza

Pepinillos

Mermeladas y jaleas

Salsa barbacoa

Aceitunas

Salsa Worcestershire

Mantequilla de maní

2. Lácteos resistentes

Mantequilla (incluyendo mantequilla salada)

Margarina

Quesos duros: cheddar, parmesano, gouda, suizo

Quesos procesados

3. Panadería y otros

Pan

Pasteles sin relleno de crema

Muffins, rollos

Frutas frescas enteras (manzanas, naranjas, plátanos)

Vegetales frescos enteros

Nueces

Frutas secas

Recuerda que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, por lo que es fundamental mantenerse informado con fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en https://www.weather.gov/.

IMÁGENES DE EE.UU. EN PLENA TORMENTA INVERNAL

Una persona camina sobre el estanque Capitol Reflecting Pool, congelado, en el National Mall de Washington D. C., el 31 de enero del 2026 (Foto: Aaron Schwartz / AFP)

Una persona se desliza por el césped helado del West Lawn, en el complejo del Capitolio de los Estados Unidos, en Washington D. C., el 31 de enero del 2026 (Foto: Aaron Schwartz / AFP)

Una persona toma una foto con un teléfono móvil en el National Mall de Washington D. C., el 31 de enero del 2026 (Foto: Aaron Schwartz / AFP)