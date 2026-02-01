Estados Unidos se encuentra en máxima alerta por la tormenta invernal que viene azotando al país. Como se sabe, este fenómeno, que comenzó a intensificarse el pasado 22 de enero, avanza y amenaza con provocar mayores descensos de temperatura los próximos días; por ello, millones de personas permanecen expectantes ante la posibilidad de más eventos climáticos. A continuación, los estados más afectados por este crudo invierno y cuánta nieve se espera este fin de semana.

Vale precisar que el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió a los estadounidenses que se preparen para la llegada de fuertes nevadas que provocarán “una visibilidad muy reducida debido a la nieve y blowing snow (fenómeno donde vientos fuertes levantan la nieve ya caída en la superficie a una altura de 6 pies/1.8 metros o más)”. Los meteorólogos detallaron que ambos eventos hacen que los viajes sean extremadamente peligrosos.

Según explicó Scott Homan, meteorólogo senior de AccuWeather, en un correo electrónico a USA TODAY: “esta tormenta podría desatar fuertes nevadas y vientos huracanados en todo el sudeste este fin de semana”. Precisó que las zonas costeras afectadas se ubicarán desde Carolina del Norte hasta la costa sur de Nueva Jersey.

En EE.UU., el frío extremo mantiene en alerta a millones de familias tras el avance de una fuerte tormenta invernal. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

LA CANTIDAD DE NIEVE QUE CAERÁ POR LA TORMENTA INVERNAL

Conoce cuáles serán los estados más afectados por la tormenta invernal este fin de semana.

Carolina del Norte

Carolina del Norte soportará nevadas hasta el domingo 1 de febrero. Debido a ello, varias montañas y condados circundantes recibirán de 5 a 8 pulgadas de lluvia con vientos, cuyas ráfagas alcanzarán hasta 55 mph. Aunque en otras zonas como Beaufort y el norte de Outer Banks, la cifra subirá de 8 a 12 pulgadas con vientos de hasta 60 mph.

Existe la posibilidad de suspensión de carreteras de montaña y que el suministro de luz se corte.

Virginia

En la región suroeste de Virginia, incluidos Tazewell, Smyth, Bland, Giles y los condados circundantes, caerá entre 4 y 7 pulgadas de nieve con vientos de hasta 50 mph. Más al este, los condados Roanoke, Franklin, Henry, Pittsylvania, Halifax y Charlotte recibirán entre 5 y 8 pulgadas de viento, precisa Newsweek.

En su costa, desde Norfolk y Virginia Beach hasta Suffolk, Newport News y Hampton, la nieve alcanzará de 7 a 12 pulgadas con ráfagas de 50 a 60 mph.

Carolina del Sur

En el centro y la costa de Carolina del Sur hay advertencias de una tormenta invernal hasta el 1 de febrero. Este estado recibiría entre 3 y 8 pulgadas, lo que provocaría que, en los condados centrales como Lexington, Richland y Sumter, viajar sea difícil.

Georgia

Las advertencias a causa de la tormenta invernal se encendieron hasta el domingo 1 de febrero, toda vez que en algunas partes del noreste de Georgia se pronostican entre 10 y 18 cm de lluvia, además de acumulaciones de nieve y fuertes vientos. Las rutas se volverán intransitables.

Tennesse

En el este de Tennessee, desde Knoxville hasta Morristown, las alertas están activas hasta el 1 de febrero, toda vez que este estado registrará entre 10 y 20 cm de lluvia, aunque en las montañas llegaría a los 30 cm con ráfagas de hasta 56 km/h.

Nueva Jersey

La tormenta de nieve llega a Nueva Jersey la noche del sábado 31 de enero y se prolongará hasta el domingo 1 de febrero, precisó el Servicio Meteorológico Nacional.

Nueva York

La nieve caerá en la ciudad de Nueva York del 31 de enero al domingo 1 de febrero, por lo que habrá una acumulación entre una y media pulgada, señaló la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). Sin embargo, el NWS indicó que la cantidad de nieve podría variar según la trayectoria del nordeste, que se espera que se intensifique hasta convertirse en un ciclón bomba, publica el sitio web North Jersey.

IMPORTANTE. Las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente, así que es clave mantenerse informado con fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) (https://www.weather.gov/).