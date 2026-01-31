Durante este fin de semana, un ciclón bomba se desarrollará frente a la costa Atlántica de EE.UU., impulsando vientos muy intensos y nevadas capaces de generar serias complicaciones en distintas zonas. Entre el viernes y el sábado, la presión atmosférica descenderá bruscamente, dando forma a un sistema potente y de desplazamiento lento, que dejará acumulación de nieve y condiciones riesgosas para la movilidad. El fenómeno impactará un amplio corredor desde el sur hasta el noreste del país, con afectaciones en carreteras, vuelos y la rutina diaria, por lo que se recomienda a los residentes prepararse para interrupciones relevantes.

Dos estados bajo alerta máxima por ciclón bomba

Aunque la semana pasada una tormenta similar dejó relativamente indemnes a algunas zonas del sur, esta vez el panorama parece mucho más complicado. Los dos estados que podrían recibir la peor parte del ciclón bomba este fin de semana son Carolina del Norte y Carolina del Sur, especialmente a lo largo del corredor de la I-85 y en las montañas del sur de los Apalaches.

Se prevé que la nieve caiga a un ritmo de hasta una pulgada por hora en momentos de mayor intensidad, mientras los fuertes vientos arrastran y amontonan la nieve, reduciendo la visibilidad y complicando la movilidad.

Autoridades en EE.UU. advierten sobre los peligros que traerá el ciclón bomba en carreteras y aeropuertos. | Crédito: Joseph Prezioso / AFP

El impacto en las ciudades será notable. En Charlotte, la acumulación podría superar los 3.5 pulgadas registradas en 2018, mientras que Raleigh podría ver cantidades cercanas a las mayores nevadas históricas, alcanzando o superando los 7 a 10 pulgadas en áreas del centro y este del estado.

La situación será especialmente complicada para el transporte aéreo: se anticipan cancelaciones y retrasos significativos en aeropuertos regionales, y muchas carreteras secundarias podrían quedar bloqueadas por accidentes o vehículos varados.

Otros estados bajo alerta por ciclón bomba

Más al norte, en Tennessee, la nieve comenzará a acumularse el viernes por la tarde y continuará durante el sábado. Nashville, afectada por la tormenta anterior, podría recibir una capa ligera de hasta una pulgada, mientras las temperaturas extremadamente bajas —entre los 10 y 20 grados Fahrenheit— mantendrán las carreteras cubiertas de hielo y nieve compactada durante varios días, dificultando la limpieza y el tránsito.

Los efectos costeros también serán importantes. Desde Carolina del Norte hasta la esquina sureste de Virginia, se podría desarrollar una tormenta de nieve y viento con ráfagas de 35 mph o más, reduciendo la visibilidad a menos de un cuarto de milla durante horas. Esto generará olas grandes y moderada inundación costera, especialmente durante la marea alta, provocando erosión en playas y posibles cortes de energía en zonas cercanas a la costa.

El ciclón bomba dejará temperaturas extremadamente bajas en partes del sur y noreste de EE.UU. | Crédito: Amid FARAHI / AFP

Más allá del sur, el noreste del país también sentirá el frío y el viento generado por el ciclón bomba. Aunque la nieve acumulada se mantendrá principalmente al sur de Washington D.C., Filadelfia y Nueva York, áreas como Cape Cod y partes de Massachusetts, así como algunas zonas de Canadá atlántico, podrían experimentar condiciones de ventisca.

Las temperaturas percibidas, según AccuWeather, podrían ser de 15 a 25 grados más bajas que la temperatura real, llegando a un solo dígito o incluso bajo cero en zonas expuestas y ciudades grandes.

Con este ciclón bomba, el fin de semana se presenta como un reto importante para las Carolinas, Virginia y varias regiones del sur y noreste del país. La preparación, la precaución y la atención a las alertas meteorológicas serán clave para enfrentar la tormenta y minimizar riesgos.

Las condiciones del clima pueden cambiar de manera rápida e inesperada, por lo que es fundamental mantenerse siempre actualizado. Consultar fuentes oficiales como el National Weather Service (NWS) permite recibir alertas precisas sobre nevadas, vientos fuertes y cierres de carreteras. Estar informado a tiempo ayuda a tomar decisiones seguras y a minimizar riesgos tanto para residentes como para quienes viajan en las zonas afectadas.