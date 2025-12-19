Las emisiones se realizaron bajo el Séptimo Programa de Bonos Corporativos de Pluz Energía. Foto: Andina
Redacción Gestión
, concretó dos emisiones de bonos corporativos en el mercado local por un total de S/ 220 millones, como parte de su estrategia de financiamiento para inversiones en infraestructura y tecnología. ¿Cómo fue este proceso?

Las operaciones se realizaron bajo el Séptimo Programa de Bonos Corporativos de la compañía. La tercera emisión alcanzó los S/ 40 millones, con un plazo de tres años y un spread de 59 puntos básicos, mientras que la cuarta emisión ascendió a S/ 180 millones, con un plazo de ocho años y un spread de 115 puntos básicos.

La colocación fue estructurada por BBVA y BBVA SAB, además registró una demanda equivalente al doble del monto ofertado. En el proceso participaron inversionistas institucionales, entre ellos administradoras de fondos de pensiones (AFP), compañías de seguros, fondos mutuos y entidades del Estado.

Durante 2025, la empresa ejecutó un plan de reperfilamiento de deuda que permitió mejorar indicadores de liquidez y reducir el déficit de capital de trabajo, como parte del soporte financiero de su plan de inversiones para el periodo 2025–2029. Foto: Andina
¿En qué se usarán los recursos?

Los recursos obtenidos serán destinados a financiar proyectos de expansión de redes, modernización tecnológica y mantenimiento de la infraestructura eléctrica, en línea con el plan de inversiones de la empresa.

Según informó la compañía, esta operación se enmarca en su estrategia de diversificación de fuentes de financiamiento, que combina recursos propios, créditos bancarios, emisiones de bonos y papeles comerciales. Este esquema busca sostener las inversiones previstas y mantener niveles de endeudamiento acordes con su estructura financiera.

En paralelo, durante 2025 Pluz Energía ejecutó un plan de reperfilamiento de deuda. Al cierre de septiembre, el ratio de liquidez se ubicó en 0.46 veces y el déficit de capital de trabajo se redujo en 15.81%, apoyado por la apertura de nuevas líneas de crédito y el acceso al mercado de capitales.

Estas medidas forman parte del enfoque financiero que la empresa viene aplicando para respaldar su plan de inversiones en el periodo 2025-2029.

