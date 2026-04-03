El Ministerio de Energía y Minas (Minem) oficializó la designación de los nuevos viceministros de Hidrocarburos y de Electricidad, en el marco de la reorganización interna del sector y tras encontrarse vacantes ambos cargos.

A través de la Resolución Suprema N.° 011-2026-EM, se nombró a Marco Eric Agama Rodríguez como viceministro de Hidrocarburos, un puesto de confianza dentro de la estructura del portafolio.

Entre sus funciones, el nuevo funcionario tendrá a su cargo la formulación, coordinación, ejecución y supervisión de las políticas vinculadas al desarrollo sostenible del subsector hidrocarburos, en línea con los lineamientos nacionales.

Los nuevos viceministros tendrán a su cargo la ejecución de políticas de desarrollo sostenible. (Imagen: Perplexity, ChatGPT, Diario Gestión)

Nuevo viceministro de Electricidad

Por otro lado, mediante la Resolución Suprema N.° 013-2026-EM, el Minem designó a Milko Omar Zacarías Vega como viceministro de Electricidad, quien asumirá también un cargo de confianza dentro del ministerio.

La designación se produce luego de que se aceptara la renuncia de Nilo Rubén Pereira Torres, a quien el sector agradeció por los servicios prestados durante su gestión al frente del viceministerio.

El nuevo viceministro de Electricidad será responsable de liderar las políticas orientadas al desarrollo sostenible del sector eléctrico, incluyendo su planificación, implementación y supervisión conforme a la normativa vigente.

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