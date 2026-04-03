El Ejecutivo cubre vacantes clave en los sectores de hidrocarburos y electricidad. (Imagen: Andina)
El Ejecutivo cubre vacantes clave en los sectores de hidrocarburos y electricidad. (Imagen: Andina)
Únete a nuestro canal
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

de los nuevos viceministros de Hidrocarburos y de Electricidad, en el marco de la reorganización interna del sector y tras encontrarse vacantes ambos cargos.

A través de la Resolución Suprema N.° 011-2026-EM, se nombró a Marco Eric Agama Rodríguez como viceministro de Hidrocarburos, un puesto de confianza dentro de la estructura del portafolio.

Entre sus funciones, el nuevo funcionario tendrá a su cargo la formulación, coordinación, ejecución y supervisión de las , en línea con los lineamientos nacionales.

Los nuevos viceministros tendrán a su cargo la ejecución de políticas de desarrollo sostenible. (Imagen: Perplexity, ChatGPT, Diario Gestión)
Los nuevos viceministros tendrán a su cargo la ejecución de políticas de desarrollo sostenible. (Imagen: Perplexity, ChatGPT, Diario Gestión)
LEA TAMBIÉN: ¿Por qué no despega proyecto de US$ 5,000 millones?: la historia detrás de Pampas Verdes

Nuevo viceministro de Electricidad

Por otro lado, mediante la Resolución Suprema N.° 013-2026-EM, el Minem designó a Milko Omar Zacarías Vega como viceministro de Electricidad, quien asumirá también un cargo de confianza dentro del ministerio.

La designación se produce luego de que se aceptara la renuncia de Nilo Rubén Pereira Torres, a quien el sector agradeció por los servicios prestados durante su gestión al frente del viceministerio.

El nuevo viceministro de Electricidad será responsable de liderar las políticas orientadas al desarrollo sostenible del sector eléctrico, incluyendo su planificación, implementación y supervisión conforme a la normativa vigente.

LEA TAMBIÉN: Minem advierte sobre incentivos a la minería ilegal con cambios normativos en concesiones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.