La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) informó que el sector hidrocarburos generó US$ 77,97 millones en regalías durante enero de 2026. La cifra representa una disminución de 23% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que equivale a US$ 23 millones menos para el Estado.

De acuerdo con el gremio, el gas natural fue el principal aporte, al generar más de US$ 41 millones, equivalente al 54% del total recaudado. En segundo lugar se ubicaron los líquidos de gas natural, con más de US$ 23 millones (23%), mientras que el petróleo aportó más de US$ 12 millones, lo que representa el 16% del total.

Esta distribución reafirma el peso estratégico del gas natural dentro de la matriz energética nacional y su papel clave en la generación de recursos para el país, especialmente en un contexto de menores ingresos respecto al año previo.

Regalías hidrocarburos. Foto: SPH.

La SPH subrayó que el pago de regalías constituye un compromiso permanente de la industria con el desarrollo del Perú y destacó la importancia de contar con un marco regulatorio moderno y predecible. Según el gremio, brindar mayor estabilidad y confianza es fundamental para atraer nuevas inversiones que permitan sostener —e incluso ampliar— estos aportes en el mediano y largo plazo.