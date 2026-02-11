De acuerdo con el gremio, el gas natural fue el principal aporte, al generar más de US$ 41 millones. Foto: Archivo.
De acuerdo con el gremio, el gas natural fue el principal aporte, al generar más de US$ 41 millones. Foto: Archivo.
La informó que el sector generó US$ 77,97 millones en regalías durante enero de 2026. La cifra representa una disminución de 23% en comparación con el mismo mes del año pasado, lo que equivale a US$ 23 millones menos para el Estado.

De acuerdo con el gremio, el fue el principal aporte, al generar más de US$ 41 millones, equivalente al 54% del total recaudado. En segundo lugar se ubicaron los líquidos de gas natural, con más de US$ 23 millones (23%), mientras que el petróleo aportó más de US$ 12 millones, lo que representa el 16% del total.

Esta distribución reafirma el peso estratégico del dentro de la matriz energética nacional y su papel clave en la generación de recursos para el país, especialmente en un contexto de menores ingresos respecto al año previo.

La subrayó que el pago de regalías constituye un compromiso permanente de la industria con el desarrollo del Perú y destacó la importancia de contar con un marco regulatorio moderno y predecible. Según el gremio, brindar mayor estabilidad y confianza es fundamental para atraer nuevas inversiones que permitan sostener —e incluso ampliar— estos aportes en el mediano y largo plazo.

