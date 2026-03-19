Concesiones mineras en Perú: se declararían caducas si no hay actividad en 15 años

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) expresó su significativa preocupación por el dictamen de la propuesta normativa que busca modificar el régimen de concesiones mineras incorporado en la Ley General de Minería. Exhortó a que esta iniciativa, aprobada en la Comisión de Energía y Minas del Congreso el último mares 17, sea revisada de manera integral a fin de no ocasionar impactos negativos en la sostenibilidad del sector minero.

Durante el debate en el Legislativo, el ministerio sustentó que estos cambios normativos no son técnicamente viables y que la propuesta de reducción de plazos para declarar la caducidad de una concesión podría debilitar la competitividad del Perú frente a otras jurisdicciones.

“La iniciativa puede generar efectos negativos, como el incremento de conflictos sobre concesiones y mayores incentivos para la ocupación ilegal , en un contexto donde el Estado ha establecido, como prioridad nacional, la lucha contra la minería ilegal que se extiende en el país”, indicaron en un comunicado.

“Asimismo, puede afectar directamente la actividad de exploración minera, etapa clave para el descubrimiento de nuevos yacimientos, por lo cual afectaría directamente la sostenibilidad futura del sector y el fortalecimiento de la economía nacional”, complementaron.

El ente rector del sector minero-energético precisó que la adopción de medidas que no consideren la realidad operativa del sector minero, y su permisología, genera incertidumbre para la inversión formal y afecta la estabilidad jurídica del país .

“Medidas planteadas, como la reducción de plazos para acreditar producción o inversión mínima, el incremento del derecho de vigencia de manera progresiva según extensión, y el aumento significativo de penalidades, requieren una evaluación técnica y económica de su impacto”, sostuvieron.

Víctor Cutipa preside la Comisión de Energía y Minas. (Foto: Congreso)

El Minem indicó que cualquier reforma al régimen de concesiones debe sustentarse en criterios técnicos, predictibilidad normativa y promoción de la inversión responsable en los estratos de la gran, mediana, pequeña y minería artesanal.

“El Minem exhorta a una profunda reflexión para que la propuesta sea revisada de manera integral, en coordinación con el Poder Ejecutivo y todos los actores del sector, a fin de asegurar un marco regulatorio equilibrado que fomente la inversión, garantice el aprovechamiento eficiente de los recursos y contribuya efectivamente a la lucha contra la minería ilegal”, anotaron.