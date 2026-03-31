La propuesta contempla represamiento de los ríos Caracha y Urabamba, afluentes del río Pampas en Ayacucho, mediante la construcción de dos o tres embalses interconectados. Además, se proyectan túneles de alta presión de entre 30 y 46 km para trasvasar 93 metros cúbicos por segundo desde la vertiente del Atlántico hacia la del Pacífico.

En el ámbito energético, Pampas Verdes prevé cuatro centrales hidroeléctricas con una capacidad total de entre 2,500 y 2,524 MW, capaces de generar más de 15,000 GWh al año. También se contemplan más de 600 km de nuevas vías, líneas de transmisión y obras infraestructura complementaria.

Según Aste, la iniciativa comenzó en 2001, con los trámites para constituir la empresa, formalizada en 2002. Surgió como alternativa para aprovechar los recursos hídricos mediante irrigación, evitando que el agua se descargue al mar, con un área inicial proyectada de 200,000 hectáreas.

Electropampas insiste en la actualización de la poligonal de 200,000 hectáreas para poder comprar las tierras al Estado y concretar un proyecto que consideran estratégico y de interés público. Foto: Andina

Bloqueo estatal: la poligonal sin actualizar

Hasta ahora, el proyecto no se ha podido ejecutar. La paralización, explicó Aste, no se debe a falta de interés, sino a trámites burocráticos y a la necesidad de actualizar la poligonal de 200,000 hectáreas.

Los primeros levantamientos y planos se realizaron en 2003, con apoyo de ingenieros suizos de Electrowatts, que trabajó paralelamente con Electropampas. Sin embargo, al presentarlos al Ministerio de Agricultura, las tierras no aparecían en el catastro nacional. “Nos dijeron que eran desérticas. Pero las eriazas tienen la opción de obtener agua; las desérticas no”, recordó.

A pesar de los obstáculos, la empresa obtuvo concesiones temporales en 2002, 2004 y 2008, que permitieron avanzar en estudios y levantamientos topográficos. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) exigió que los planos fueran revisados por topógrafos gubernamentales, un proceso que solo se completó en 2013, tras años de retrasos y gastos asumidos por la empresa.

“El plano levantado por la SBN aún no tiene valor, porque necesitamos actualizarlo. Hasta ahora no nos responden”, denunció Aste. Mientras la poligonal no sea oficial, Electropampas no puede comprar las tierras al Estado, cuyo valor se estima en US$ 41 millones. La demora también permitió que otros proyectos, como los parques eólicos de Luz del Sur, se instalen dentro del área proyectada.

A lo largo de los años, la empresa ha invertido en estudios técnicos, incluido un diagnóstico hidrológico actualizado al 2025, y posee documentación lista para presentar a las autoridades. “Queremos apoyar al Estado peruano. No buscamos concesiones gratuitas; vamos a comprar estas tierras con nuestro propio capital”, afirmó

El proyecto, que podría beneficiar a 2.5 millones de peruanos y requiere una inversión de US$ 5,000 millones, permanece en pausa por “temas burocráticos”. “Vemos gente que intenta registrar hectáreas pequeñas y le cobran aranceles injustos. Esto nos indigna”, agregó.

Electropampas persiste en la actualización de la poligonal. Un documento del 5 de agosto de 2025 indica que la revisión responde a coordinaciones con la SBN en octubre de 2024, en las que se recomendó precisar la poligonal establecida en 2013. Como parte del proceso, la empresa verificó 16 predios en SINABIP: seis en Arequipa y diez en Ica, todos libres de ocupación y sin conflictos, lo que permitiría su disponibilidad para el proyecto. El último documento relacionado data de febrero de 2026.

A 24 años de su inicio formal, Pampas Verdes sigue esperando transparencia y reconocimiento oficial de la poligonal para avanzar con la compra de tierras y la ejecución de un proyecto estratégico y de interés público. “Desde 2002 hemos trabajado sin pausa, pero aún no se concreta. Necesitamos que se reconozca la posesión de estas tierras para cumplir nuestro compromiso con el país”, concluyó.