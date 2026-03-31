El plan de Pampas Verdes contempla embalses, túneles de trasvase y cuatro centrales hidroeléctricas que cruzarían Ica, Arequipa y Ayacucho, con capacidad de generar más de 15,000 GWh al año. Foto: Andina
El plan de Pampas Verdes contempla embalses, túneles de trasvase y cuatro centrales hidroeléctricas que cruzarían Ica, Arequipa y Ayacucho, con capacidad de generar más de 15,000 GWh al año. Foto: Andina
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Redacción Gestión
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El proyecto multipropósito Pampas Verdes, diseñado para impulsar la irrigación agrícola y la generación hidroeléctrica en Ica, Arequipa y Ayacucho, sigue sin concretarse tras más de dos décadas de gestiones. ¿Qué frena su desarrollo? Ricardo Aste Guerra, director externo de Electropampas, empresa responsable de la iniciativa, detalla los principales obstáculos.

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