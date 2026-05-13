Gino Mori, director comercial de Poken Perú Retail, recordó que las visitas a tiendas en malls y puerta a calle en Perú cayeron alrededor de 1% en marzo con el efecto de las restricciones a la movilidad en Lima por el desabastecimiento de gas natural. Si bien un repunte era esperado para abril, finalmente ocurrió lo contrario.

En las mediciones de afluencia realizadas por esta compañía, la concurrencia a locales en malls y la vía pública cayó 0.71% en abril de 2026 frente a mismo mes del año pasado. Solo en los primeros, la contracción fue de 0.12%.

“Definitivamente, la coyuntura electoral afectó el consumo. El fin de semana de elecciones fue el más bajo en visitas de todo el mes y la tendencia continuó en los días posteriores con los resultados que aún continúan sin confirmarse”, comentó a Gestión.

La concurrencia a locales en malls y la vía pública cayó 0.71% en abril de 2026 frente a mismo mes del año pasado. (Foto: Mallplaza)

Decohogar, la categoría de tiendas más afectada

En el desagregado de categorías de tiendas en Perú, el estudio de Poken Perú Retail reveló que seis de nueve rubros evaluados fueron afectados con menores visitas de clientes en abril de 2026. Entre estos giros, el más perjudicado fue decohogar (-10.81%).

Al respecto, Mori consideró que la incertidumbre generada tras la primera vuelta presidencial precisamente habría golpeado el ánimo del consumidor en categorías que representan un mediano o elevado nivel de gasto y cierta planificación, como la remodelación o mejora del hogar.

De igual manera, otros giros no esenciales como moda o belleza también registraron menos visitas en las tiendas.

En contraste, los locales de cueros y mochilas, moda infantil y tecnología se resistieron a la caída y mostraron incrementos de un dígito en las visitas, reflejando posiblemente un rezago de la campaña escolar en abril. “Estos rubros claramente están vinculados con el retorno a clases”, remarcó Mori.

Sin tal desempeño, el promedio de afluencia a tiendas probablemente habría caído.

Tiendas de la categoría de decohogar fueron las más afectadas en abril de 2026 con una caída de 10.81% en las visitas. (Foto: Facebook Parkhaus Berlin).

Malls del norte aumentaron afluencia en abril

Consultado por el registro de visitas a tiendas por centro comercial, Mori indicó que la concurrencia en los malls de Lima mostró un desempeño mixto, con establecimientos grandes anotando caídas y otros con leves crecimientos. Así, tal panorama terminó impactando en el promedio general.

Sin embargo, destacó el resultado en el norte peruano, donde las tiendas de los malls de Piura, Trujillo y Chiclayo reportaron alzas en la afluencia de clientes. En el sur, Arequipa también mostró un aumento de visitas en los locales.

Al respecto, el ejecutivo estimó que el desempeño de los comercios en el norte peruano podría responder a una menor base comparativa de abril del año pasado, aunque en los meses previos también venían mostrando buenos resultados, lo cual podría configurar cierta tendencia.

Las tiendas de los malls de Piura, Trujillo y Chiclayo reportaron alzas en la afluencia de clientes en abril de 2026, escapando así de la tendencia general.

Mayo: ¿el inicio del repunte?

Sobre la posibilidad de que la incertidumbre electoral siga afectando la visita a las tiendas, Mori confió en que el efecto habría sido puntual en abril. Así, en mayo, estimó que la afluencia podría volver a crecer, sobre todo, impulsada por la campaña del Día de la Madre.

Aunque reconoció que dicha campaña fue corta (duró poco más de una semana en mayo), destacó que los operadores de tiendas vienen reportando buenos resultados a la fecha.

De esa manera, subrayó que mayo marcaría un repunte. No obstante, indicó que el sector debe estar atento a factores externos y la propia coyuntura electoral para reaccionar a tiempo.

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