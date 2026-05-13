Fin de semana que coincidió con la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 registró las menores visitas de abril.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

A partir de la incertidumbre generada por la demora en los resultados de la primera vuelta de las Elecciones generales 2026 y un posible escenario de duelo entre la derecha e izquierda en Perú, algunos sectores empiezan a ser afectados y el retail no estaría al margen. Así, las visita a tiendas en malls y con puerta a calle habría se habrían enfriado en abril último, con ciertos rubros desplomándose ante un panorama de cautela. Conozca todos los detalles y las perspectivas en el reporte de Poken Perú Retail.

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