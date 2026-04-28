El presidente de la Confiep, Jorge Zapata, manifestó que el actual escenario electoral está generando señales de preocupación en el sector empresarial, reflejadas en indicadores como el alza del dólar y la cautela en las inversiones.

Zapata explicó que, si bien los inversionistas en el Perú han aprendido a operar en un entorno de inestabilidad política —marcado por constantes cambios de presidentes, ministros y funcionarios—, la incertidumbre sigue siendo un factor que influye en la toma de decisiones económicas.

“El empresario ya está acostumbrado a vivir con incertidumbre, pero eso no significa que sea positivo para el país”, sostuvo tras participar en Perspectivas Económicas 2026.

En ese sentido, indicó que el reto no solo pasa por enfrentar la coyuntura electoral, sino por mirar el potencial del Perú en el mediano y largo plazo, tras destacar que la estabilidad macroeconómica sigue siendo una fortaleza clave que permite mantener el flujo de inversiones, pese al contexto político.

No obstante, advirtió que uno de los principales problemas radica en la gestión del Estado. En esa línea indicó que, el incremento del presupuesto público en las últimas décadas no se ha traducido en mejoras sustanciales en servicios básicos como salud, educación o infraestructura.

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Como ejemplo, mencionó que actualmente existen alrededor de 67 mil millones de soles en obras paralizadas, lo que impacta directamente en la calidad de vida de la población. “La posta no funciona, el colegio no se inaugura, la carretera no se termina. Eso genera una percepción de abandono”, afirmó.

Se trata de deficiencias en el Estado y no a fallas del modelo económico

El presidente de la Confiep remarcó que esta situación no responde a fallas del modelo económico, sino a deficiencias en la capacidad de ejecución del Estado.

En esa línea, hizo un llamado a identificar las necesidades de la población y construir una visión de país que permita atenderlas de manera eficiente.

Respecto a las propuestas electorales, el titular de la Confiep expresó su preocupación por iniciativas que plantean una mayor intervención del Estado en la economía, como la estatización de empresas estratégicas o cambios en sectores clave como el gas de Camisea. Foto: GEC

Propuestas electorales

Respecto a las propuestas electorales, el titular de la Confiep expresó su preocupación por iniciativas que plantean una mayor intervención del Estado en la economía, como la estatización de empresas estratégicas o cambios en sectores clave como el gas de Camisea.

“Son modelos que han demostrado su fracaso en múltiples países. Volver a algo que ya fracasó no tiene sentido”, enfatizó, al advertir que este tipo de planteamientos podría afectar la confianza de los inversionistas.

Asimismo, señaló que ampliar el rol del Estado en sectores donde actualmente participa el sector privado podría agravar los problemas existentes, debido a las limitaciones en gestión pública. Como referencia, mencionó la situación de Petroperú, que —según indicó— enfrenta dificultades financieras.

Finalmente, Zapata subrayó la necesidad de generar consensos entre el sector empresarial, el Estado y la sociedad civil para establecer una hoja de ruta clara que garantice crecimiento económico y cierre de brechas sociales. “Lo importante es construir una visión conjunta de país que permita aprovechar nuestro potencial”, concluyó.