En días pasados oí algunos comentarios adversos a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Apelando a mi más absoluta convicción, creo que pocas veces ha sido tan merecido ese galardón. Son cada vez menos los hombres y mujeres que arriesgan todo por una causa, en este caso por la libertad de su nación, y es necesario reconocer ese sacrificio, pues de él depende, muchas veces, la vida de millones de personas.

Nosotros también tuvimos patriotas que dieron la vida por un sueño: el de la construcción de una república libre y próspera. Los comandos caídos en la operación Chavín de Huántar son ejemplo de ello. Hoy los tiempos no nos exigen tanto, nos demandan, únicamente, involucrarnos en los problemas del país y sus soluciones. Tenemos una nación libre y ese solo hecho ya es una bendición. Sin embargo, somos más que eso: la tierra que nos vio nacer lo tiene todo para ser grande.

No se les pide que, como Maria Corina Machado, se jueguen todo lo que tienen, incluida su vida, por el país; únicamente que asuman algunos riesgos que –de acuerdo con el nuevo marco legal– no serían mayores. (Foto: EFE/ Paolo Aguilar)

Entre el 2003 y el 2019 pudimos sacar de la pobreza a 10 millones de peruanos. Fueron los mismos años en que el país creció a 5.1% en promedio. Hoy necesitamos retomar, y por qué no, mejorar esa meta, cosa que es perfectamente viable, y así poder acabar con la pobreza en poco más de diez años. Ese debe ser el objetivo de gobiernos, empresarios, trabajadores, y demás peruanos integrantes de la sociedad civil; todos unidos por un país de ciudadanos libres y sin carencias de necesidades básicas.

Sabemos qué hacer. Si hemos perdido el ritmo es porque: deterioramos nuestras instituciones; retrocedimos en la calidad de los servicios brindados por el Estado; atrofiamos nuestra capacidad de construir la infraestructura necesaria para cerrar brechas; abandonamos las políticas conducentes a formalizar a millones de emprendedores y trabajadores; y no combatimos con eficacia al crimen organizado. El gran reto es reconstruir lo que estropeamos durante diez años. Y es posible, si elegimos bien a nuestras autoridades y representantes; y nos involucramos, vigilando, permanentemente, a los que se desvían en el camino.

Los empresarios también somos ciudadanos y debemos participar más en política, sea directamente o apoyando económicamente, de acuerdo con la ley, a personas de comprobada honestidad, preparadas y con propuestas coherentes. Hoy más que nunca tenemos esa obligación. Las economías ilegales, sin duda, entrarán a jugársela –con recursos millonarios– por candidatos que luego devuelvan los favores.

Es hora de pasar a la acción y de dejar de lado los temores. Hace varios años que empezamos a perder el rumbo del país y podemos perderlo por completo si no reaccionamos. No se les pide que, como Maria Corina Machado, se jueguen todo lo que tienen, incluida su vida, por el país; únicamente que asuman algunos riesgos que –de acuerdo con el nuevo marco legal– no serían mayores. El Perú se lo merece.