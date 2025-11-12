Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el 2023, alrededor del 37% habitaba viviendas informales o precarias sin servicios básicos adecuados. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en el 2023, alrededor del 37% habitaba viviendas informales o precarias sin servicios básicos adecuados. (Fotos: Julio Reaño/@photo.gec)
Únete a nuestro canal
Claudia Consiglieri Fuentes
Claudia Consiglieri Fuentes

Escribe: Claudia Consiglieri Fuentes, directora de la Maestría en Gestión de las Ciudades de la U. de Lima

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.