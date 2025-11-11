La convivencia generacional será permanente. Las organizaciones que logren integrar estas miradas estarán preparadas para enfrentar la automatización, los cambios y la competencia. (Foto: iStock)
La convivencia generacional será permanente. Las organizaciones que logren integrar estas miradas estarán preparadas para enfrentar la automatización, los cambios y la competencia. (Foto: iStock)
Únete a nuestro canal
Newsletter Empresas
Angélica Gago
Angélica Gago

Escribe: Angélica Gago, subgerenta de capital humano de Hayduk

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.