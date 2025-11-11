Noviembre inaugura la temporada de lluvias en buena parte del país y, con ella, un viejo conocido: los aniegos urbanos. No son “eventos inevitables”, son fallas de gestión. Un desagüe tapado convierte milímetros de lluvia en horas-hombre perdidas, inventarios arruinados y reputaciones dañadas. La economía de la ciudad se mide, también, por la velocidad con la que el agua encuentra salida.

El costo directo es evidente: comercios cerrados, mercadería mojada, electrodomésticos y mobiliario dañados, flotas detenidas, taxis fuera de servicio, deliverys cancelados. El indirecto pesa más: congestión, ausentismo, penalidades logísticas, mayor siniestralidad vial y presión sobre los seguros. Para una mype en ejes comerciales (Gamarra, mercados, galerías), dos horas de aniego en hora pico significan perder el día; para un centro logístico, es romper la promesa de entrega y elevar el costo del reparto final. Y para la ciudad, es multiplicar el gasto en limpieza reactiva, cuando pudo ser mantenimiento preventivo de centavos por metro lineal de cuneta.

Noviembre y diciembre van a exigir a las ciudades. La diferencia no la pone el cielo, la ponen nuestras decisiones. (Foto: Allen Quintana)

La ingeniería del problema es simple. Las redes están diseñadas para un caudal objetivo; cuando bocatomas y cunetas se obstruyen con basura, hojas, tierra y escombros, el sistema pierde sección hidráulica. El agua busca el camino más corto: veredas, sótanos, comercios. No se necesita un “diluvio” para colapsar: basta una lluvia moderada en la esquina equivocada, nada más recordemos lo ocurrido en Piura y Chiclayo. La prevención, en cambio, es casi de manual: limpieza programada, rejillas íntegras, sumideros con trampa de sólidos, válvulas antirretorno en sótanos y patios, y sellos adecuados en cubiertas.

Las municipalidades y las empresas de agua y desagüe tienen un rol clave. En vez de esperar el desborde para mandar el camión, necesitan trabajar con metas claras y recorridos programados. Un barrio que llega a las primeras lluvias con rejillas limpias, cunetas despejadas y personal listo para intervenir se recupera rápido; uno que no, se pasa media mañana con pistas convertidas en ríos. Además, sirve mucho tener un mapa de “puntos problemáticos” —esquinas, pasos a desnivel, zonas con reflujo— para ir directo a donde se atasca siempre. Si eso se atiende cada dos semanas en temporada, los aniegos bajan notablemente.

Para los negocios, la diferencia entre abrir o perder el día está a veces en detalles básicos. Techos sin filtraciones, canaletas y bajantes libres, rejillas internas despejadas y bombas listas en sótanos evitan que el agua se quede. También ayuda elevar un poco las estanterías y proteger tableros eléctricos en los primeros pisos. En días con aviso de lluvia fuerte, coordinar accesos alternos con proveedores y comunicar a clientes si habrá cambios de horario reduce cancelaciones y mantiene algo de caja. Las aseguradoras, por su parte, suelen mejorar condiciones cuando el local demuestra mantenimiento preventivo; al final, la mejor indemnización es el siniestro que no ocurre.

La logística urbana necesita la misma mirada. Si repartidores y centros de distribución incorporan el pronóstico del día a sus rutas, se evitan los mismos pasos donde siempre se forma “laguna”. Cualquier ciudad puede armar, con reportes vecinales y experiencia propia, un pequeño mapa de zonas que se inundan rápido para ajustar recorridos y ventanas de entrega. Eso ahorra tiempo y combustible, y evita multas por llegar tarde.

Hay medidas baratas que hacen gran diferencia. Rejillas con anclajes evitan robos y huecos peligrosos. Canastillas internas retienen basura sin tapar el desagüe. Colocar tachos de basura a pocos metros de cada sumidero en avenidas con mucho tránsito peatonal reduce bolsas y botellas en la pista. Y en zonas con comercio ambulatorio, funciona mejor ordenar y formalizar temporalmente —con espacios definidos y obligación de manejar residuos— que perseguir sin ofrecer alternativa: menos basura en la calle, menos aniegos.

También es importante medir. Un indicador simple y público —el tiempo que tarda en volver todo a la normalidad desde que empieza el aniego— alinea a municipio, empresa de agua y contratistas. Si se mide, se mejora. Y si mejora, hay menos accidentes, menos pérdidas y hasta baja la prima de los seguros. Para los dueños de locales, incluir cláusulas por inundación en contratos de alquiler y exigir mantenimiento regular evita peleas cuando pasa el problema.

La ciudadanía completa el cuadro. No levantar rejillas “para que baje más rápido”, no abrir tapas de buzones, no usar la vereda como desagüe para lavar autos u obras, y guardar la basura en casa o negocio durante la lluvia son gestos simples que evitan daños mayores. Tirar una bolsa en la esquina puede parecer pequeño; tapar una rejilla con esa bolsa puede costarle el día entero a un mercado.

Noviembre y diciembre van a exigir a las ciudades. La diferencia no la pone el cielo, la ponen nuestras decisiones. Limpiar a tiempo cuesta poco; dejar que el agua se quede en la pista sale carísimo. Un plan de drenaje vale más que cien camiones después de la tormenta. Para municipalidades, empresa de agua, comercios y vecinos, la ecuación es la misma: lo que hoy se mantiene, mañana no se inunda. Y esa es, en buena cuenta, la línea entre una ciudad que trabaja y una que se queda varada bajo el agua.