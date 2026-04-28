En los últimos días, se observa un afianzamiento de la probabilidad de que el candidato izquierdista Roberto Sánchez pase a segunda vuelta con Keiko Fujimori, dejando en el camino al Rafael López Aliaga, candidato promercado.

Con el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones el último viernes, que descartó elecciones complementarias en Lima para los que no pudieron votar por la tardía apertura de las mesas de sufragio el 12 de abril; y la ampliación de la brecha que le lleva el socialista al derechista en el conteo de votos, el dólar ganó terreno al cierre de la semana pasada, al moverse de S/ 3.46 a S/ 3.488.

Evolución del dólar desde noviembre del 2025. (Fuente: BCR)

Intervención

Ayer, la divisa trepó de S/ 3.48 hasta un máximo de S/ 3.522, aunque la intervención del BCR para contener la arremetida la moderó a S/ 3.507 al culminar la sesión, nivel que es el máximo en más de siete meses (desde el 8 de septiembre del 2025).

Pese a que el conteo de la ONPE prosigue, ahora con la recepción de las actas observadas que el Jurado Especial Electoral analiza, algunos especialistas proyectan que la ventaja de Sánchez sobre López Aliaga persistirá. No obstante, habrá que esperar el resultado final, previsto hacia el 7 de mayo.

La reacción de los participantes del mercado estriba en que, antes de la primera vuelta del 12 de abril, estos no tenían en sus cálculos la irrupción del candidato de Juntos por el Perú (JPP), pues su escenario base era que dos de derecha avanzarían al balotaje. Por ello, ante el bajo riesgo que percibían, no veían necesidad de aprovisionarse de dólares.

Inversionistas

Hoy, con el comunista encaramado en el conteo, los inversionistas salen de su perplejidad y se ponen al día y apuran la compra de la moneda estadounidense, en previsión a mayores cotizaciones, más aun luego de escuchar que el candidato mantiene en ristre el objetivo de desarrollar una nueva Constitución, con cambios cruciales en el capítulo económico que permitió al país crecer más que la región y reducir rápidamente la pobreza hasta antes de la pandemia.

Esa compra de dólares, ante el nuevo panorama, la llevan a cabo, entre otros, los off shore (fondos extranjeros), que, sobre la marcha, deben replantear sus tácticas, “pues (antes de los comicios) estaban posicionados para una coyuntura electoral sin problema, pero ahora es distinto”, aseveró a Gestión el vicepresidente de estrategia y gestión de portafolios de Rimac Seguros, Javier Gamboa.

“Hay en general una sensación de incertidumbre en un panorama en el que las probabilidades de (Roberto) Sánchez son cada vez más altas”, dijo.

A ello se añade una encuesta de Ipsos que muestra al postulante en un empate técnico con Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta, “lo que agrega preocupación y eso se está viendo en el mercado, una mayor incertidumbre”, sostuvo.

Ayer, la divisa trepó de S/ 3.48 hasta un máximo de S/ 3.522. (Foto: Juan Ponce Valenzuela/ GEC)

Volatilidad

Si bien, Fujimori arranca –de cara al balotaje– en mejor posición que cuando se enfrentó a Pedro Castillo en el repechaje del 2021, “eso no dice nada, solo que la pelea será ajustada y, por tanto, habrá mucha volatilidad”, consideró Gamboa.

Dependiendo de las próximas encuestas, el dólar se podría pegar a S/ 3.60 o S/ 3.65 con un avance de Sánchez, o bajar a S/ 3.35 si gana Fujimori, avizoró.

Pero aún hay un trecho por recorrer; y, además, de acceder a la presidencia el de JPP, tendrá contrapeso en el Senado, manifestó.

El ejecutivo vislumbró que esas consideraciones y dudas serán calibradas por el mercado en el camino, “pero seguirá cauteloso” hasta tener más claridad. Empero, resaltó que los fundamentos económicos del Perú, al margen de la guerra en Irán que ha deteriorado el suministro de petróleo, son buenos y favorecen al sol frente al dólar.

Mensaje

A su vez, Fernando García, asociado de Nazca Capital, reparó en que las monedas de mercados emergentes, en particular las latinoamericanas, se aprecian en abril frente al dólar, en contraposición a lo que se observa en el mercado local.

“El dólar se ha fortalecido por elecciones. Sánchez propone sacar a Julio Velarde, es un mensaje muy malo que causa temor, pese a que se sabe que, de ganar las elecciones, no tendrá mayoría explícita en el Congreso”, dijo.

Ese tipo de planteamientos causa mucha volatilidad en el corto plazo, por lo que “fácilmente puede apreciarse el dólar en 5% a S/ 3.70”, estimó al precisar que esas oscilaciones abruptas podrían observarse si se confirma una final entre Fujimori y Sánchez, y este liderara por buen margen las encuestas que se difundan antes del 7 de junio.