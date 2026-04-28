Dólares. Compras aumentan, pero el BCRP vigila con atención. (Foto: USI)
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Omar Manrique
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El alza del dólar se acelera en el Perú a contrapelo de lo que pasa en el mundo, una divergencia que obedece a que ahora los inversionistas y gestores de portafolio están plenamente enfocados en el devenir político del país, ¿qué se anticipa?

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