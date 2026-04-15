BCRP, presidido por Julio Velarde, no quiere fluctuaciones bruscas del tipo de cambio. Composición: Joel Vilcapoma (Diario Gestión)
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Omar Manrique
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La incertidumbre se extendió en los mercados, conforme los inversionistas aquilataban las probabilidades de los candidatos Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) para pasar a la segunda vuelta electoral.

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