Con Keiko Fujimori fija en el primer lugar, resta definir a su rival en el balotaje. El desenlace, a priori, se configura binario por las divergentes ideologías de los dos postulantes: la derecha conservadora de López Aliaga y la izquierda pro estatal de Sánchez.

Conscientes de que en un escenario en que dos candidatos pro mercado, los de FP y RP, disputen la segunda vuelta es diametralmente opuesto a otro en que se midan Fujimori y el líder de JPP -antimercado según sus principales preceptos-, los inversionistas acomodaron ayer sus posiciones basados en los riesgos y probabilidades que asignaban a uno y otro marco, movimientos que empezaron el lunes, como adelantó gestion.pe (14.04.2026).

Los resquemores del mercado surgieron al inicio de la semana tras los conteos rápidos de Datum, que ubica en primer y segundo lugar a Fujimori y López Aliaga; e Ipsos, que también pone a la candidata como triunfadora de la primera vuelta, pero escoltada por el socialista. Y se acentuaron a medida que el conteo oficial de la ONPE estrechaba cada vez más la diferencia entre RP y JPP.

Evolución reciente del dólar en Perú

Perturbación en gestores de portafolios

Los gestores de portafolio se perturban por las coincidencias del actual proceso electoral con el de hace cinco años, que encumbró a Pedro Castillo a la presidencia. Al igual que Sánchez, se mantuvo rezagado en las encuestas, pero arremetió en el conteo oficial de la ONPE, con el respaldo de bolsones de votantes sobre todo del interior del país. Luego, inauguró un gobierno con una agenda socialista que atemorizó a los mercados.

El postulante de JPP encarna al propio Castillo y a su programa, con propuestas para elevar la carga tributaria para sectores formales, nacionalizar recursos estratégicos e impulsar una nueva Constitución, entre otras.

Por ello, ante la incertidumbre de si López Aliaga o Sánchez se enfrentarán a Fujimori en el balotaje, el dólar saltó ayer de S/ 3.373 a un máximo de S/ 3.40. Para atenuar el alza, el BCRP intervino mediante la colocación de instrumentos derivados cambiarios, con una subasta inicial de S/ 200 millones.

Mediante estas operaciones, la autoridad monetaria renueva swap que vencen, y tienen como efecto tangible elevar la oferta de dólares. En casi todo el 2025, el BCRP no renovó estos instrumentos, pues predominaba una tendencia a la baja de la divisa; pero sí lo hizo en momentos álgidos de la guerra en Irán y ahora que prevalecen presiones alcistas por la agitación electoral.

Diego Marrero, portfolio manager de Bloom SAFI, quien ya vivió similar trance en el 2021, distinguió que podrían sobrevenir dos fases de riesgo vinculadas a los comicios.

En la primera, ya en curso, se tiene alta incertidumbre porque tanto López Aliaga como Sánchez mantienen posibilidades para entrar a la segunda vuelta, y los altibajos en el dólar y otras variables se suceden conforme uno u otro se perfila con más chances, por lo que ahora todos los radares apuntan al conteo de la ONPE, detalló.

Mercados temen que Roberto Sánchez, candidato de JPP, reencarne a Pedro Castillo con políticas heterodoxas.

Una segunda fase de riesgo para el tipo de cambio y mercados

El dólar, la acción de Credicorp en Nueva York y los bonos soberanos peruanos son los activos que reflejan rápidamente esas probabilidades, y ayer el primero escaló y los otros dos se afectaron ante la inquietud de los inversionistas, dijo.

En una segunda fase de riesgo, en la que, tras el flash del resultado final de la ONPE, el candidato de JPP pase al repechaje, habría una subida mucho más fuerte del dólar y una caída severa de las acciones, proyectó. “Se vería una destrucción mucho más fuerte del mercado, de los activos (peruanos) y un freno de la inversión privada, con el dólar por encima de S/ 3.50, incluso en S/ 3.60”, refirió Marrero

El meollo del problema es que ya los inversionistas saben lo que pasó con Castillo, situación que ahora puede repetirse con Sánchez, aun este último confronte con un Senado fuerte de mayoría opositora, pues propugna “un cambio de modelo que puede ser muy disruptivo, como en el 2021, que provocó la fuga de capitales”, añadió.

Pero, si el candidato de RP –afín al libre mercado- ingresa a segunda vuelta para definir con Fujimori, el dólar puede caer a S/ 3.20, acotó.

Mientras que los mercados del exterior ayer estuvieron bullish (alcistas), la plaza local decayó por el negativo entorno local, dijo Diego Marrero. “Si los mercados desarrollados/mercados emergentes/cobre al alza, ¿por qué activos peruanos bajan? Pues por preocupación por quien pasará a segunda vuelta con Fujimori”, manifestó el gerente general de Kallpa SAB, Alberto Arispe.