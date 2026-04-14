Renovación Popular denunciaría fraude si López Aliaga no pasa a segunda vuelta. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
Renovación Popular denunciaría fraude si López Aliaga no pasa a segunda vuelta. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec
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Redacción Gestión
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, no lograra pasar a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Rocha expresó su “indignación” por cómo se vienen desarrollando los comicios, especialmente por las demoras en la instalación de mesas de sufragio en varios puntos de Lima.

La candidata al Congreso remarcó que, de acuerdo con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE),

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“Vamos a alegar fraude (si López Aliaga no pasa a segunda vuelta). Hay muchos actos que prueban el camino al fraude”, señaló a RPP.

Por otro lado, Rocha consideró que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, debe renunciar debido al retraso en la instalación de mesas y a

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“Le tiene que caer el peso de la ley. No vamos a permitir que un funcionario de la categoría del señor Corvetto siga siendo la primera autoridad que lleve una segunda vuelta”, añadió.

porque el material electoral no había llegada a tiempo para los comicios.

Rafael López Aliaga. (Foto: Joel Alonzo)
Rafael López Aliaga. (Foto: Joel Alonzo)

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