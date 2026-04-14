La candidata a diputada de Renovación Popular, Roxana Rocha, indicó que denunciarán “fraude” si el candidato presidencial, Rafael López Aliaga, no lograra pasar a la segunda vuelta de las Elecciones 2026.

Rocha expresó su “indignación” por cómo se vienen desarrollando los comicios, especialmente por las demoras en la instalación de mesas de sufragio en varios puntos de Lima. Además, según denunció, se han producido diversas irregularidades.

La candidata al Congreso remarcó que, de acuerdo con el conteo oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), López Aliaga ya tendría asegurado su pase a la siguiente etapa de la contienda electoral.

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“Vamos a alegar fraude (si López Aliaga no pasa a segunda vuelta). Hay muchos actos que prueban el camino al fraude”, señaló a RPP.

Por otro lado, Rocha consideró que el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, debe renunciar debido al retraso en la instalación de mesas y a la falta de material electoral que impidió la realización de las elecciones del domingo 12 de abril en 13 colegios de Lima.

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“Le tiene que caer el peso de la ley. No vamos a permitir que un funcionario de la categoría del señor Corvetto siga siendo la primera autoridad que lleve una segunda vuelta”, añadió.

Como se recuerda, el lunes 13 de abril se llevó a cabo un proceso electoral extraordinario debido a que varias mesas de votación no pudieron instalarse porque el material electoral no había llegada a tiempo para los comicios.