El Ministerio Público realizó entre el 11 y el 13 de abril un total de 14,721 acciones preventivas a nivel nacional durante las Elecciones 2026, lo que equivale al 88.5% de toda la operación realizada por la entidad durante los comicios, según datos del Observatorio de Criminalidad.

El día con mayor número de intervenciones fue el 12 de abril, día central del proceso, con 7,883 actuaciones, seguido del 11 de abril, un día antes, con 6,190 y el 13 de abril con 648 intervenciones en la jornada complementaria en Lima Sur.

En ese periodo se reportaron 46 hechos de relevancia penal, entre ellos 27 por presunta suplantación de identidad, además de casos por destrucción de material electoral, difusión de propaganda en horario prohibido, incautación de material presuntamente adulterado y disturbios por problemas en la instalación de mesas.

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Asimismo, se detuvo a 48 personas, de las cuales 47 estarían presuntamente vinculadas directamente al proceso electoral. Los principales presuntos delitos que se habrían cometido fueron suplantación de identidad, venta de bebidas alcohólicas en periodo de prohibición y difusión de propaganda electoral en horario restringido.

Por otro lado, en la jornada extraordinaria del 13 de abril en Lima Sur se habilitaron 13 locales de votación para 55, 261 electores que no pudieron votar el día anterior. En ese contexto, se registró un caso de presunta suplantación en Lurín, donde un ciudadano denunció que el padrón indicaba que ya había votado.

La Fiscalía, tras estos hechos, continuará con las diligencias correspondientes para asegurar la legalidad del proceso electoral y la protección de los derechos de la ciudadanía.