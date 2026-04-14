Horas despues de que el JNE presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como contra otros tres funiconarios, dicho osganismo electoral emitió un pronunciamiento.

La denuncia surgio, luego de que más de 52,000 peruanos se quedarán sin en la jornada del domingo 12 de abril , además por la demorara en la apertura de algunos centros de votación.

La denuncia también alcanza a otros cuatro funcionarios.

En el comunicado la ONPE indicó que el domingo 12, se instalaron en el país el 99.8% de mesas de sufragio previstas. “Y a partir de entonces, los procedimientos relacionados con el traslado de actas, el cómputo de votos y la publicación de resultados se están llevando a cabo con normalidad”, añadió.

Sin embargo, la ONPE sostuvo que es consciente de que una de sus responsabilidades es asegurar que todas las mesas de sufragio cuenten con material electoral, de manera adecuada y oportuna, y que la demora en el cumplimiento de esta tarea en ciertas zonas de Lima Metropolitana afectó el ejercicio del derecho al sufragio. “Por eso, expresó sus disculpas a la cludadanía y le planteó al Jurado Nacional de Elecciones la ampliación del horario para la instalación de mesas y la extensión del periodo de sufragio de los comicios en los recintos afectados. La propuesta fue aprobada por el Pleno y hoy se realizó una jornada extraordinaria de votación y ya se encuentra en marcha el escrutinio de los votos”, apuntó.

Luego, señaló que este marco, “durante los últimos días han coincidido distintos requerimientos de información, solicitudes de apertura de investigación, denuncias y acusaciones dirigidas contra la institución. Cada una de ellas está siendo atendida por la ONPE de manera paralela al trabajo de procesamiento y cómputo de resultados, garantizando la transparencia en la información”, subrayó.

“Siendo servidores públicos sujetos a la fiscalización ciudadana, hemos expresado y demostrado siempre nuestra voluntad de contribuir con todas las investigaciones a las que sean sometidos nuestros funcionarios. Pero simultáneamente, invocamos a las organizaciones políticas, instituciones públicas y privadas, y a la ciudadanía en general a esperar la conclusión del proceso electoral con serenidad y teniendo presente el pleno respeto a la institucionalidad democrática”, finalizó.

#ONPEinforma | En el marco de las Elecciones Generales 2026, emitimos este comunicado a la opinión pública.#EG2026 pic.twitter.com/61NXxwvqjw — ONPE (@ONPE_oficial) April 14, 2026

Los otros denunciados

La denuncia también alcanza a Ricardo Javier Enrique Saavedra Mavila, en su condición de gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE. Del mismo modo a Edward Eloy Alarcón González, en su condición de gerente de Administración de la ONPE.

También a José Edilberto Samame Blas, en su condición de gerente de Gestión Electoral de la ONPE y Juan Charles Alvarado Pfuyo, en su condición de representante legal de la empresa Galaga S.A.C.

Cabe recordar que Samame Blas fue detenido tras renunciar y reconocer su responsabilidad en la crisis.

Efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público abordaron a Samamé Blas, quien se encontraba en situación de flagrancia.

Los delitos que se le imputa a Corvetto y otros cuatro funiconarios

Los hechos están vinculados a la presunta comisión de diversos delitos de carácter electoral y funcional. Entre ellos figura el delito contra el derecho de sufragio, en la modalidad de atentado contra este derecho por obstaculización, contemplado en el artículo 359°, inciso 5, del Código Penal.

Asimismo, se señala el presunto delito contra la administración pública por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377° del Código Penal.

Finalmente, también se menciona un delito electoral relacionado con la obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, previsto en el artículo 383°, inciso d, de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859).

“Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque, al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembros de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, mencionó Corvetto el útimo domingo antes de anunciar que las elecciones iban a continuar, para este grupo, el lunes 13 de abril.