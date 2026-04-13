El JNE presentó una denuncia penal ante la Fiscalía contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, así como contra otros tres funiconarios, tras restringirse el derecho al voto a más de 52,000 peruanos en la jornada del domingo 12 de abril y demorarse la apertura de algunos centros de votación.

La denuncia también alcanza a Ricardo Javier Enrique Saavedra Mavila, en su condición de gerente de Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE. Del mismo modo a Edward Eloy Alarcón González, en su condición de gerente de Administración de la ONPE.

También a José Edilberto Samame Blas, en su condición de gerente de Gestión Electoral de la ONPE y Juan Charles Alvarado Pfuyo, en su condición de representante legal de la empresa Galaga S.A.C.

Cabe recordar que Samame Blas fue detenido tras renunciar y reconocer su responsabilidad en la crisis.

Efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público abordaron a Samamé Blas, quien se encontraba en situación de flagrancia.

Los delitos que se le imputa a Corvetto y otros cuatro funiconarios

Los hechos están vinculados a la presunta comisión de diversos delitos de carácter electoral y funcional. Entre ellos figura el delito contra el derecho de sufragio, en la modalidad de atentado contra este derecho por obstaculización, contemplado en el artículo 359°, inciso 5, del Código Penal.

Asimismo, se señala el presunto delito contra la administración pública por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, tipificado en el artículo 377° del Código Penal.

Finalmente, también se menciona un delito electoral relacionado con la obstaculización del normal desarrollo del acto electoral, previsto en el artículo 383°, inciso d, de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 26859).

JNJ innvestiga a Corvetto

Horas antes el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó iniciar una investigación preliminar contra Piero Corvetto, jefe de la ONPE.

Según la JNJ, también se solicitará a la Dirección de Evaluación y Ratificación la elaboración de un informe detallado sobre el proceso de ratificación de dicho funcionario.

Cabe señalar que, según Corvetto, se trató de un fallo logístico puntual y pidió disculpas en nombre de la ONPE.

“Para cada uno de ellos, electores y miembros de mesa, iniciaremos los actos administrativos pertinentes porque, al no poder ejercer su voto ni cumplir con su rol como miembros de mesa, nosotros nos estamos responsabilizando y haciendo todos los trámites para que no deban pagar ninguna multa por esta afectación”, mencionó Corvetto el útimo domingo antes de anunciar que las elecciones iban a continuar, para este grupo, el lunes 13 de abril.