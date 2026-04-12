Jefe de la ONPE. Piero Corvetto. (Foto: Andina)
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se debió a problemas con la empresa Servicios Generales Galaga.

La empresa tenía el encargo de distribuir el material electoral a, por lo menos, 75 instituciones educativas de Lima Metropolitana, especialmente en la zona sur.

La entidad indicó que la empresa no entregó a tiempo el material, equipos informáticos e implementos necesarios para el simulacro y el sufragio,

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El organismo electoral detalló que la distribución del material se hizo en tres fases: el 22 de marzo hacia Cancillería para el voto en el exterior, el 28 de marzo hacia el interior del país por vía terrestre y aérea, y el 10 de abril hacia los locales de Lima Metropolitana y Callao.

En esta última fase, resaltó la ONPE,

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Ante ello, pese a que se había prometido resolver estos problemas antes de las 9 de la mañana, plazo que no se cumplió.

Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)
Integrantes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ingresan material electoral, en el colegio Libertador San Martín en Lima, el 12 de abril de 2026. (Renato Pajuelo / EFE)

Radiografía de la empresa

Servicios Generales Galaga, encargada del traslado de material electoral en Lima para las Elecciones Generales 2026, tiene antecedentes de penalidades de la

En julio de 2020, tras un contrato suscrito en diciembre de 2019 para el traslado de material de sufragio de las elecciones congresales extraordinarias (por S/ 2’982,338.91), la ONPE sancionó a la empresa con S/55,900 por retrasos injustificados en la ejecución del servicio.

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En enero de 2023,

Nuevamente, ese mismo año, pero en septiembre, la ONPE le impuso una tercera penalidad de S/6,803.17 por incumplimientos en el despliegue de material electoral para los comicios municipales complementarios.

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Galaga opera desde marzo de 2010, fue fundada por Juan Charles Alvarado Pfuyo, actual gerente general, y se presenta como especializada en logística y transporte con más de 10 años de experiencia.

Según información recopilada en su página web, la empresa brinda transporte de carga exclusiva, equipos tecnológicos, mercadería general, distribución y almacenaje. Además, tiene sede en el distrito de San Juan de Lurigancho y 13 trabajadores en planilla según Sunat.

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Según información a la que accedió El Comercio, Galaga obtuvo 25 contratos y órdenes con entidades del Estado entre 2018 y 2026, incluyendo al Ministerio de Vivienda, la ONPE, Cenares, Diris Lima Sur, la Municipalidad de Lima y el Programa de Educación Básica para Todos.

Con Diris Lima Sur, Galaga firmó contratos por S/ 3,411,300 y S/ 1,677,875; con Cenares suscribió contratos por 650 mil y 300 mil soles, y con la Municipalidad de Lima recibió una orden de servicio por 420 mil soles.

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