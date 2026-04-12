Sismo de 4 grados de magnitud sacudió Lima y Callao en medio de las Elecciones 2026. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Sismo de 4 grados de magnitud sacudió Lima y Callao en medio de las Elecciones 2026. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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, el cual fue percibido en diferentes zonas de la capital.

Según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP),

Asimismo, el evento sísmico se registró a una profundidad de 61 kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial difundido por la entidad.

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Hasta el momento,

Del mismo modo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) tampoco ha reportado emergencias vinculadas a este movimiento telúrico.

Sismo se sintió en medio del proceso electoral. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
Sismo se sintió en medio del proceso electoral. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

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