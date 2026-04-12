Un sismo de magnitud 4 remeció Lima y Callao en medio del proceso electoral de este 12 de abril, el cual fue percibido en diferentes zonas de la capital.

Según información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 11 kilómetros al oeste de la provincia constitucional del Callao.

Asimismo, el evento sísmico se registró a una profundidad de 61 kilómetros, de acuerdo con el reporte oficial difundido por la entidad.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0201

Fecha y Hora Local: 12/04/2026,12:12:44

Magnitud: 4.0

Profundidad: 61 km

Latitud: -12.08

Longitud: -77.21

Intensidad: II-III Callao

Referencia: 11 km al O de Callao, Provincia Constitucional del Callaohttps://t.co/9FZZHu3rqv — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 12, 2026

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado acerca de daños personales ni materiales tras el sismo.

Del mismo modo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) tampoco ha reportado emergencias vinculadas a este movimiento telúrico.