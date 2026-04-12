Toyama también abordó la agenda laboral pendiente que tendrá que resolver el próximo presidente o presidenta del Perú. (Mario Zapata N. / @photo.gec).
Toyama también abordó la agenda laboral pendiente que tendrá que resolver el próximo presidente o presidenta del Perú. (Mario Zapata N. / @photo.gec).
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Alessandro Azurín
mailAlessandro Azurín

La jornada electoral del domingo 12 de abril comenzó turbulenta. Se reportaron, en diversos puntos de la capital y el resto del Perú, demoras en la instalación de mesas de sufragio. En ese marco, Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, detalló todo lo que hay que saber si además de votar, le tocó trabajar el día de hoy.

LEA TAMBIÉN: Candidatos tienen más de 650 iniciativas laborales, pero solo 3 ejes concentran a la mayoría

¿Mi empleador puede pagar mi multa por no votar?

“Parece inconsistente. El que fue a capacitarse, es miembro, tiene un día de descanso remunerado no compensable. Pero el espontáneo, y que de seguro no lo tenía previsto, le cambias todo su día, pero igual debe recuperarlo”, apuntó.

Aparte, es necesario acreditar haber ejercido su rol electoral. Para ello, bastaría con presentar el certiticado que otorga la ONPE, así como la copia de los elementos de la votación.

Otro punto clave que analizó Toyama es el caso de aquellas personas que, por la esencialidad de su rol laboral, recibieron la orden de su empleador de no asistir a votar y, en el caso les haya tocado, ser miembro de mesa. ¿Puede asumir la multa el empleador?

“En ese caso, si te piden que te quedes, lo natural es que la empresa te pague la multa, los S/ 265 soles, debería pagar el empleador. Si no lo hace, allí hay un incumplimiento legal, el trabajador no puede sufrir las consecuencias de una imposición. La gran duda es que pasa si el trabajador oigual quiere votar, que prima allí: el derecho laboral o el derecho político de votar. Eso no está regulado en ningún lado”, respondió Toyama.

El experto laboralista mencionó que existe, en la jurisprudencia de Servir y Sunafil, un caso de un trabajador de una empresa de energía eléctrica. Si bien no es un precedente vinculante, sirve de referencia para estos casos.

“Hay trabajadores que se dedican a ver el caudal del río y reportar alguna anormalidad. Le obligaron a quedarse y él abandonó su puesto 5 horas para votar. La empresa lo sancionó con una suspensión descontada de un día, además de la multa. Al final, el caso en primera instancia se resolvió a favor del trabajador, la empresa no apeló. La sentencia decía que no era una labor esencial. Es interesante: no cabía la sanción, pero tampoco el pago de esas 5 horas”, reseñó.

LEA TAMBIÉN: Congreso ahora quiere subir sueldo a estos trabajadores del Estado: el proyecto

¿Qué hacer con los trabajadores CAS a futuro?

Toyama también abordó la agenda laboral pendiente que tendrá que resolver el próximo presidente o presidenta del Perú. Específicamente se refirió al futuro del régimen de los trabajadores bajo el regimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

Al respecto, el abogado laboralista recordó que este régimen nació como una figura transitoria y que, más bien, se promulgó la Ley Servir, que buscaba unificar todos los regímenes laborales del Estado en uno solo.

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama. (Foto: Alessandro Currarino)
Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama. (Foto: Alessandro Currarino)

“La mayor cantidad de trabajadores en el Estado son CAS: alrededor de 400 mil. Es una figura que nació temporal, pero hoy ya es permanente en la práctica. Tenemos una reforma que nació hace 15 años, la reforma del servicio civil, pero pocas entidades han migrado”, lamentó.

“En un país donde el 70% de los trabajadores son informales, las reformas no pueden imponerse desde dentro del Congreso, deben partir del diálogo con todas las partes”, recalcó.

SOBRE EL AUTOR

Periodista económico con más de 5 años de experiencia en el rubro. Conductor de "En Clave Económica" de Diario Gestión en YouTube. Licenciado en Comunicaciones por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cubro temas vinculados a proyectos de inversión público y privada en más de una modalidad y hago seguimiento a diversos sectores económicos.

TE PUEDE INTERESAR

📢 Cuánto debo pagar de multa por NO VOTAR en las Elecciones Generales 2026 en Perú
Los peruanos votan en Madrid con retrasos e inquietos por la inseguridad y la corrupción
EN VIVO Elecciones 2026 en Perú: así se vive la jornada electoral de la primera vuelta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.