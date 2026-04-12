Los peruanos residentes en España votan en las elecciones parlamentarias y presidenciales de este domingo preocupados por la inseguridad o la corrupción de su país y con quejas por el retraso en la constitución de varias mesas, según testimonios recogidos por EFE.

El cónsul general del Perú en Madrid, Arturo Chipoco, reconoció que varias de las 212 mesas habilitadas en el centro de votación de Madrid no pudieron constituirse al abrir a las 7.00 horas (5.00 GMT) porque ni sus miembros titulares ni los suplentes se presentaron, pero ya funcionaban todas cuatro horas después.

Finalmente pudieron formarse con “voluntarios” entre los votantes o fusionándose con otras mesas que si estaban formadas y que vieron aumentados significativamente sus electores.

Se fueron sin poder votar

Algunos electores denunciaron, en declaraciones a EFE, que compatriotas tuvieron que marcharse sin votar porque no podían esperar más.

El cónsul precisó a EFE que los miembros de mesa no presentados tendrán una multa, pero no los electores que no pudieron votar, a los que se extiende un certificado justificativo de esta circunstancia.

Recordó que el Consulado General de Madrid es el tercero del mundo por número de residentes peruanos con derecho a voto (105,493), para lo que se alquiló un pabellón de 22,000 metros cuadrados del recinto ferial IFEMA.

Ciudadanos peruanos residentes en España votan con motivo de las elecciones generales en Perú en urnas habilitadas hasta las 19:00 horas, en el recinto Ferial de IFEMA, en Madrid, el 12 de abril de 2026. (Zipi Aragón / EFE)

¿Cuántos votan en España?

En toda España pueden votar 219,545 peruanos en catorce ciudades.

Incidió el cónsul en que la organización es “bastante ardua” y constató que la comunidad peruana está respondiendo “muy bien” desde temprano a esta convocatoria electoral, con gran afluencia de votantes, según pudo comprobar EFE, al igual que en Barcelona (59,222 censados en toda la región de Cataluña).

Explicó también que esta vez, como novedad, las actas electorales y también los votos serán enviados al Perú (como desde el resto del extranjero) después de ser contados una vez cerradas las urnas a las 17.00 horas (15.00 GMT) como garantía de transparenciadel resultados.

Pérdida de confianza en políticos

Santos David lleva 18 años en España y trabaja de mozo especialista y decidió ir a votar porque “tiene conciencia del Perú y una responsabilidad”, sobre todo por la “delincuencia”, una de las grandes preocupaciones ciudadanas del país.

Admite, sin embargo, que “ninguno” de los candidatos pueda acabar con el problema, pues que desparezca la delincuencia es “difícil”.

A pesar de todo, cree que debe darse un voto de confianza al nuevo presidente, “y mucha fe” para que algo cambie.

En cualquier caso, no regresaría al Perú porque tiene la familia en España y por temor a la “delincuencia y a la extorsión”.

Ana lleva siete años en España, se dedica los tratamientos naturales y considera votar un deber ciudadano, sobre todo para que se arregle la “corrupción”.“

“Es una cloaca de corrupción que ha causado que mucha gente pierda la confianza en los políticos”, enfatiza con “toda la esperanza” de que los resultados de hoy puedan “cambiar la historia del Perú”.

El país sufre una inestabilidad política de diez años, en los que se sucedieron ocho presidentes, aunque esto no impide que la economía esté creciendo al 3 % anual, con una inflación y una deuda pública controladas.

En caso de que ninguno de los 35 candidatos presidenciales obtenga la mayoría absoluta, los dos más votados concurrirán de nuevo el 7 de junio a una segunda vuelta.