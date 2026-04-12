Rafael López Aliaga se acercó alrededor de las 10 am a su centro de votación en San Isidro. Tras ejercer su deber cívico, el candidato presidencial dijo que le preocupa que el material de la ONPE no llegue en algunos centros de votación. ​

“Hay gente que ha ido a las am en silla de ruedas y el señor Piero Corvetto (jefe de la ONPE) no ha abierto mesas”, dijo.

“Tengo un montón de quejas de gente que no le abren la mesa, no es casualidad”, cuestionó.

El candidato presidencial de Renovación Popular mencionó también que en Barcelona (España) no dejaban ingresar a personeros de su partido político. “Es raro que el personal no revise las firmas. Y en Lima está peor”.

“Les he dicho que regresen porque está en juego el Perú y Corvetto no nos hará lo mismo que la vez pasada (...) se ha preparado 10 años. Que abra las mesas”, indicó.

En esa línea, dijo que el Perú tiene que ejercer su derecho a votar.

“Siendo las 10:30 de la mañana es que aún no abren las mesas de votación es una falta de respeto. Los peruanos le pagan al señor Corvetto para que abra las mesas”, declaró a la prensa.