La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) da a conocer que la distribución de material electoral en algunas zonas de Lima Metropolitana ha sufrido un retraso, por lo que este aún no llega a determinados locales de votación, principalmente de la zona sur de Lima. El material está siendo trasladado y arribará aproximadamente a las 8 de la mañana.

Ante un incumplimiento de la empresa “Servicios Generales Galaga”, que debía trasladar el material necesario para llevar a cabo los comicios, la ONPE ha tenido que aplicar un plan de contingencia para solucionar el problema en el menor tiempo posible.

Los locales más afectados son 75 instituciones educativas ubicadas en los distritos de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores.

El total de locales de votación en todo el territorio nacional es 10,336, por lo que los locales afectados por la demora equivalen al 0.72% del total. En el resto del país, el material llegó oportunamente y los comicios se están llevando a cabo con normalidad.

En las anteriores elecciones generales, realizadas en el 2021, el ente electoral necesitó alrededor de 200 camiones para distribuir el material en Lima Metropolitana y el Callao. En esta ocasión, la cantidad de vehículos requeridos para el despliegue ascendió a 434. Además del aumento en el volumen del material, en los actuales comicios se instalarán alrededor de 10,000 mesas de sufragio más.

La ONPE lamenta los inconvenientes que este retraso ha provocado e invoca a los miembros de mesa a mantenerse atentos para que, en cuanto arribe el material, se de inicio al proceso.