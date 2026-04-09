Keiko Fujimori, candidata a la presidencia de la República por Fuerza Popular, fue consultada sobre los eventuales resultados de las elecciones generales 2026 y dijo que los aceptará.

Asimismo, negó haber rechazado los resultados de las elecciones anteriores a pesar de la postura tomada luego de la segunda vuelta en el 2021 cuando Pedro Castillo fue electo presidente.

“Hoy la situación es distinta a hacer 5 años atrás. Hor el Jurado Nacional de Elecciones tiene a sus cinco miembros, hace 5 años eran cuatro y el presidente tenía voto dirimente. La otra gran diferencia es que las cédulas de votación se mantendrán intactas”, dijo en una entrevista con Exitosa.

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¿Keiko postulará por quinta vez si no gana el 12 de abril?

Tras decir que reconocerá los resultados de las elecciones del 12 de abril del 2026, enfatizó que actuó de la misma manera en los comicios del 2016 y 2021, cuando se enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

Al ser consultada de si volvería a postular una quinta vez en caso no obtenga una victoria en estos comicios, la candidata presidencial sostuvo que “la respuesta la tiene los ciudadanos” y que ella sea cual sea el resultado seguirá con su compromiso con la formación de jóvenes en la política.

Keiko Fujimori sobre el gobierno de Alberto Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular aprovechó el momento para cuestionar a los expresidentes que, según ella, durante los últimos 25 años, le han atribuido la inestabilidad del país.

Respecto a la materia económica en el país, Keiko Fujimori recordó las bases que se sentaron en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, en los años 90: la economía social de mercado. La candidata no solo reconoció las estrategias de su padre, sino que también reconoció que hubieron "errores" en su gestión.

“Las bases que sentó Alberto Fujimori; por su puesto, también critico sus errores. En estas bases en la economía social de mercado y tener un Banco Central de Reserva (BCR) autónomo e independiente, a diferencia de la izquierda,(...) tenemos que defender su autonomía para garantizar una inflación baja en nuestro país”, precisó en un inicio.