Keiko Fujimori pide prudencia a sus bases en la recta final de la campaña. (Foto: Captura/Canal N)
Keiko Fujimori pide prudencia a sus bases en la recta final de la campaña. (Foto: Captura/Canal N)
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Redacción Gestión
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donde se reunió con simpatizantes y comentó los recientes sondeos que la colocan como primera en intención de voto.

Fujimori señaló que recibe con alegría los resultados de las encuestas y atribuyó ese respaldo al trabajo de los militantes de su partido.

Sin embargo, hizo un llamado a sus bases para actuar con humildad y prudencia,

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Remarcó que, de llegar al poder, su gobierno se caracterizará por mantener una presencia activa en las regiones, trabajando directamente en los lugares donde se requieren soluciones urgentes.

“Es el esfuerzo de todo el equipo humano y yo lo que siempre les digo, hay que seguir con mucha humildad, con mucha prudencia y con mucha fuerza en este último tramo”, indicó la candidata a Canal N.

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Asimismo, reiteró su compromiso con una gestión que no se limite al trabajo de escritorio, sino que se mantenga en el territorio.

Finalmente, informó que el equipo de campaña de Fuerza Popular continuará con sus actividades hasta el límite fijado por la normativa electoral.

Candidata Keiko Fujimori. (Foto: JNE)
Candidata Keiko Fujimori. (Foto: JNE)

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