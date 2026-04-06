La candidata presidencial por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, realizó actividades de campaña, de cara a las Elecciones 2026, en la región San Martín, donde se reunió con simpatizantes y comentó los recientes sondeos que la colocan como primera en intención de voto.

Fujimori señaló que recibe con alegría los resultados de las encuestas y atribuyó ese respaldo al trabajo de los militantes de su partido.

Sin embargo, hizo un llamado a sus bases para actuar con humildad y prudencia, advirtiendo que el tramo final de la campaña es clave para consolidar el voto de quienes aún no han tomado una decisión definitiva.

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Remarcó que, de llegar al poder, su gobierno se caracterizará por mantener una presencia activa en las regiones, trabajando directamente en los lugares donde se requieren soluciones urgentes.

“Es el esfuerzo de todo el equipo humano y yo lo que siempre les digo, hay que seguir con mucha humildad, con mucha prudencia y con mucha fuerza en este último tramo”, indicó la candidata a Canal N.

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Fujimori precisó que la visita a esta región del oriente forma parte del cierre de sus giras regionales, con las que busca asegurar respaldo en el interior del país. Asimismo, reiteró su compromiso con una gestión que no se limite al trabajo de escritorio, sino que se mantenga en el territorio.

Finalmente, informó que el equipo de campaña de Fuerza Popular continuará con sus actividades hasta el límite fijado por la normativa electoral.