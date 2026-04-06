Luego de las jornadas de debates presidenciales y a tan solo una semana de las Elecciones Generales 2026, el tablero electoral sigue moviéndose y reacomodándose en el país.

Así lo muestran los resultados del último simulacro de votación que realizó Datum Internacional a escala nacional entre el 1 y el 4 de abril, estudio elaborado para El Comercio, basado en una muestra de más de 3,000 personas.

Según Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, se trata de la muestra más amplia realizada hasta el momento en el país.

El simulacro es el último estudio antes de la entrada en vigor de la prohibición legal de publicación de sondeos y presenta un margen de error de ±1.8%.

¿Quién lidera el simulacro?

Aunque el porcentaje de indecisos sigue siendo elevado, la candidata Keiko Fujimori lidera el simulacro de votación con 18.1% de votos válidos, mientras que el segundo lugar presenta un empate técnico entre Carlos Álvarez (País para Todos) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

Detrás de ellos, de cara a esta primera vuelta electoral, otro bloque de candidatos configura un empate técnico con diferencias mínimas entre sí: Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), Ricardo Belmont (Obras), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y Marisol Pérez Tello (Primero La Gente).

El reacomodo de los candidatos (Fotos: Composición @gec)

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Intención de voto y simulacro de votación

La intención de voto (con tarjeta) y el simulacro de votación (con modelo de cédula) muestran resultados consistentes, con ligeras variaciones entre ambas mediciones.

Fujimori alcanza 14.5% en intención de voto, 13.5% en votos emitidos y 18.1% en votos válidos. Álvarez —en ascenso en las últimas mediciones— registra 10.9%, 8.0% y 10.8%, respectivamente; mientras que López Aliaga —que muestra un retroceso— obtiene 9.9%, 7.6% y 10.3%.

En el siguiente bloque, Nieto —que en enero figuraba en el rubro “otros”— registra ahora 6.0% en intención de voto y 5.3% en votos emitidos. Belmont, que en la última medición de intención de voto tenía 2.9%, sube a 5.5% y alcanza 4.8%.

Sánchez se mantiene estable, con 4.9% en intención de voto y 5.2% en votos emitidos, mientras que López Chau —que en la última medición de intención de voto alcanzaba 6.1%— desciende a 4.7% y registra 3.4%. Por su parte, Pérez Tello, quien también muestra un incremento significativo, alcanza 4.5% en intención de voto y 3.5% en votos emitidos.

Porcentaje de indecisos cayó

El porcentaje de indecisos se redujo de un considerable 49.8% en diciembre del año pasado a 16.8%. Sin embargo, aún se mantiene en dos dígitos, lo que refleja que el escenario electoral sigue abierto y que el resultado permanece incierto de cara al 12 de abril, en un contexto de alta fragmentación e indefinición del electorado.

Debate electoral JNE | Simpatizantes de diversos partidos se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones en San Borja, para apoyar a los candidatos de sus partidos en el tercer día del debate electoral de cara a las elecciones presidenciales 2026. 25 de marzo de 2026 en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

En la antesala de la primera vuelta de 2021, Datum registró —antes de la veda electoral y del debate presidencial— un empate técnico por el segundo lugar entre cinco agrupaciones, con Pedro Castillo justo detrás de ese bloque, con 3.7% de votos emitidos. La campaña aún no termina.

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Pelea ya no es por indecidos

Por su parte, Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, observa que el debate finalmente movió los cimientos de una campaña que había tardado en calentarse.

Aunque en un formato poco amigable, indica que el debate permitió que algunos candidatos destaquen y conecten con ese electorado indeciso que seguía buscando alternativas.

“Como suele ocurrir, también pasó factura a quienes no lograron transmitir claridad, solvencia o cercanía”, acotó, aunque remarcó que nada está definido.

Aun con una muestra ampliada a 3,000 casos —la más grande realizada hasta ahora— reduciendo así el margen de error a +/- 1.8, el nivel de fragmentación del voto sigue siendo alto, anotó Torrado.

El candidato que más crece

Las diferencias entre varios candidatos -refirió- se ubican dentro del rango del empate estadístico, por lo que más que posiciones absolutas, lo relevante es observar las tendencias.

En ese contexto, concluyó en que Keiko Fujimori mantiene la tendencia positiva de las últimas semanas, aunque enfrenta el reto de consolidar ese crecimiento, ya que pierde algunos de esos votos al momento de la simulación con cédula.

Carlos Álvarez es el candidato que más crece, confirmado la tendencia mostrada en la anterior encuesta de Datum y, aun perdiendo votos en cédula, se mantiene en el segundo lugar, aunque se acorta la distancia con Rafael López Aliaga.

Por su parte, indica Torrado, el candidato López Aliaga registra una caída en la intención de voto.

“Si bien se ubica en tercer lugar, la cercanía con el segundo lo mantiene en carrera por el pase a la segunda vuelta. No obstante, la tendencia creciente de otros candidatos podría complicar su posición en los próximos días”, asevera.

Jorge Nieto se mantiene estable, mientras que Alfonso López Chau muestra señales de debilitamiento. Roberto Sánchez, en cambio, sostiene su votación y podría crecer si sus electores terminan de definirse en la última semana, replicando un comportamiento similar al observado en el 2021.

Además, observa, dos candidaturas que destacan por su crecimiento tras el debate son las de Ricardo Belmont y Marisol Pérez Tello.

“El escenario sigue siendo abierto, de alta volatilidad y con márgenes estrechos. La pelea ya no es por los indecisos, es entre los mismos candidatos, para crecer tienen que quitarle electores a otro. Lamentablemente, la ley impide la publicación de nuevas encuestas desde mañana, por lo que ya no será posible seguir de cerca cómo evolucionan estas diferencias”, puntualiza.

FICHA TÉCNICA

-Encuestadora: Datum Internacional S.A.

-N° de registro: 0002 REE / JNE

-Contratada por: Diario El Comercio.

-Objetivo del estudio: obtener información electoral e intención de voto presidencial y para el senado nacional, de cara a las elecciones generales 2026.

-Grupo objetivo: hombres y mujeres, de 18 a 70 años, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural.

-Ámbito: nacional.

-Tamaño de la población: 23,620,791 electores residentes en el país (fuente Rones, actualizada al 17 de noviembre 2025)

-Tamaño de la muestra: 3.000 casos.

- Margen de error: +/-1.8

-Nivel de confianza: 95%

-Representatividad: 100%.

-Técnica: Se utilizaron dos técnicas (simulacro de votación personal y encuesta directa y personal). En forma presencial, en el hogar utilizando dispositivos móviles.

-Tipo de muestreo: probabilístico, polietápico, estratificado, proporcional en cada estrato. Cada estrato está definido por la variable “región”. Dentro de cada región se dividió de manera proporcional a la población electoral de cada departamento. Asimismo, la muestra asignada en el interior de cada departamento es distribuida proporcionalmente a los dominios: zona (urbana y rural), sexo, edad y nivel socioeconómico. Para la selección del entrevistado se procedió con sorteo aleatorio de mapas, lo que nos define la zona de trabajo, selección de viviendas de manera sistemática y elección del entrevistado aleatorio en la vivIenda.

-Puntos de muestreo: nacional urbano y rural (Amazonas, Áncash Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Lima Provincias, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, Ucayali)

- Fecha de campo: del 1 al 4 de abril del 2026.

-Página web, e-mail: www.datum.com.pe, datum@datum.com.pe. Más información en elcomercio.pe