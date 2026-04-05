Industrias buscan terrenos y locales industriales en pleno año electoral. (Fuente: Emilima)
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Mayumi García
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El mercado de terrenos y locales industriales de Lima y Callao cerró un positivo 2025, con una demanda interesante de estos activos inmobiliarios que se mantiene de cara a este año, adelantó RE Propiedades. La consultora, a través de su reporte de este sector, proyecta el desempeño para los siguientes meses. ¿Se siente más fuerte el impacto por las elecciones del nuevo presidente?

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