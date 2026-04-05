El director del área de Consultoría e Investigación de RE Propiedades, Sandro Vidal, sostuvo que durante el segundo semestre del 2025 se alcanzó los 479 inmuebles industriales, siendo que de estos el 61% alude a locales industriales, mientras que el 39% restante corresponde a terrenos sin construcción o con infraestructura sin utilidad.

Ambos tipos de predios se encuentran en la zona Centro (Cercado de Lima); Norte 1 (Los Olivos); Norte 2 (Puente Piedra, Carabayllo y Comas); Este 1 (Santa Anita, Ate y San Luis); Este 2 (Lurigancho – Chosica y San Juan de Lurigancho); Oeste (Cercado del Callao y Ventanilla); Sur 1 (Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín); y Sur 2 (Chilca).

“El año pasado se han dado algunas operaciones importantes en cuanto a compra de terrenos, principalmente. Y este año observamos que algunos actores continúan interesados en ubicar terrenos con este fin. Eso es positivo en un entorno de continua volatilidad política y demás factores”, destacó el vocero.

Los terrenos industriales solicitados, en su mayoría, tienen un promedio de 10,000 metros cuadrados (m2), considerando que hay requerimientos que alcanzan los 20,000 m2. Los principales demandantes son empresas de manufactura; clientes asociados a actividades extractivas, como la minería; además, de firmas interesadas por la distribución de productos ya terminados.

“Las búsquedas que se gestan desde el 2025 deberían cerrarse este año, especialmente, en el segundo semestre. Hay que tener en cuenta que el periodo de búsqueda de un terreno es prolongado, tomando seis o siete meses, entre ubicar y realizar las negociaciones”, precisó Vidal.

En cuanto al valor de estos terrenos industriales, Vidal manifestó que en el segundo semestre destacó el corredor Nicolás Ayllón por su expectativa de precio (asking price) que, en promedio, llega a US$ 1,306 por m2. Por su parte, los corredores Chilca, Lurín, Ventanilla y Cajamarquilla concentran la oferta de terrenos con menores precios, los que oscilan entre US$ 74 y US$ 252 por m2, valores que se sitúan por debajo del promedio general. Estas zonas periféricas destacan por su amplia disponibilidad de suelo industrial a precios competitivos, lo que las convierte en polos estratégicos para proyectos logísticos y de gran escala.

“El interés de los terrenos es para uso de plantas industriales, pero también para el desarrollo del mercado de condominios de almacenes”, agregó.

Respecto a la renta de estos predios, los corredores Santa Rosa y Nicolás Ayllón (Este 1) se consolidaron en el último semestre del año pasado como los mercados más valorizados, con precios de oferta que superan los US$ 5 por m2 al mes. Por el contrario, los corredores Cajamarquilla (Este 2), Chilca (Sur 2) y Puente Piedra (Norte 2) registraron los valores más bajos del periodo, con oferta de renta entre US$ 0.6 y US$ 1.8 por m2 de terreno al mes.

“De cara al 2026, no existen factores que puedan gatillar ese precio de manera significativa. Inclusive con la coyuntura, deberíamos seguir viendo precios estables en esta industria, impulsado por conversaciones ya existentes entre algunos propietarios e interesados”, remarcó.

Locales industriales

Vidal indicó que la gruesa demanda en torno a locales industriales proviene, especialmente, de empresas de almacenaje y distribución, considerando espacios solicitados de entre 2,000 y 3,000 m2 en promedio. No obstante, en este segmento, la oferta de inmuebles para la venta varían en áreas que van desde los 982 m2 hasta los 40,744 m2, mientras que en renta se presentan superficies oscilantes en 905 m2 y 24,865 m2, reflejando un mercado con opciones tanto para operaciones de menor escala como para proyectos de gran capacidad.

“Para la operación de estas firmas mencionadas se buscan locales industriales en zonas más consolidadas como Ate; San Luis; Zárate, en San Juan de Lurigancho; Naranjal; avenida Argentina, Colonial. En el sur, Villa El Salvador, Chorrillos, entre otros”, enfatizó.

En cuanto a precios de estos locales industriales, al cierre del 2025 los valores de venta se ubicaron entre US$ 85 por m2 en el corredor Chilca y USD 1,882 por m2 en Nicolás Ayllón, evidenciando una marcada dispersión según ubicación y nivel de consolidación del mercado. Para la renta, los corredores San Luis y Naranjal se consolidaron como los mercados con mayor valorización en renta de locales industriales, alcanzando un promedio de US$ 8 por m2 al mes.

En el mismo periodo, cinco corredores industriales registraron valores de alquiler iguales o inferiores a US$ 4 por m2, destacando Ventanilla como el más competitivo, con una media de US$ 3.1 por m2 al mes.