El presidente del directorio de Bonapharm, Luis Salverredy, indicó que desde enero último incursionaron en el almacenamiento de productos farmacéuticos, a través de instalaciones logísticas debidamente implementadas en el distrito de Punta Hermosa. De este modo, Integra Logistics (nombre de la división), con una primera etapa de 4,500 metros cuadrados (m2) y una inversión de US$ 1.5 millones, se convierte en un negocio adicional a la farmacéutica Bonapharm, aunque bajo el respaldo del mismo holding.

“Ingresamos a este negocio, a partir de que como clientes de almacenes no hallamos el servicio que buscábamos, sobre todo, desde el ámbito del servicio de depósito aduanero, donde nos pedían avisar sobre el ingreso de la mercadería con tres días de anticipación y muchas veces el puerto informa un día anterior. Eso terminaba afectando los costos, pues se tenía que llevar la mercancia a depósitos temporales; en tanto, el almacén aduanero permitía la recepción del producto”, explicó el vocero.

De momento, de los 4,500 m2 disponibles para almacenamiento, aproximadamente el 50% se ha destinado para el guardado de los productos de Bonapharm ; mientras que el otro 50% se orientará a la renta de empresas terceras. “Hay dos laboratorios interesados en trabajar con nosotros y creo que los acuerdos deberían estar cerrándose en estos días. De concretarse, lo que quedaría por colocar sería un 30% del espacio”, remarcó.

La primera etapa de Integra Logistics tiene 4,500 m2. (Foto: Integra Logistics)

Alistan segunda etapa de almacenes

En simultáneo al alquiler de los espacios aún disponibles, Integra Logistics alista lo que será su segunda etapa en la cual proyecta ampliar 2,000 m2 en almacenes, manteniendo a Punta Hermosa como centro de operaciones de este negocio.

“Se trata de una inversión de US$ 600, 000 ya en curso y que se estima estar culminada en cuatro meses. Los desembolsos son netamente en implementación de los espacios; pues la estretegia que tenemos en este segmento logístico es alquilar y montar, no invertir en terrenos”, aclaró Salverredy.

Para el primer año de operaciones, el ejecutivo indicó que las expectativas surgen en torno a una ocupación por encima del 80% y no descartó, en un mediano o largo plazo, ofrecer este servicio también a empresas de rubros ajenos a la farmacia.