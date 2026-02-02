De acuerdo con el reporte de condominios de almacenes, elaborado por RE Propiedades, más de 120,000 m2 ingresarían en 2026, especialmente, en el formato de bodegas tipo A, en el oeste (Callao y Ventanilla) y sur (Villa El Salvador y Lurín) de la capital. Estas ampliaciones corresponderían a desarrolladores como Latam Logistic, Megacentro y Bodegas San Francisco.

“La mayor cantidad de estas entregas se proyectan para inicios del 2026, siendo que más de un 50% de las ampliaciones ya se encuentran bajo compromiso de arriendo y otros en negociaciones para que antes de que estén listos, dichos m2 ya estén colocados”, explicó Frank Oré, consultor senior del área de Consultoría e Investigación de RE Propiedades.

A partir de este panorama, el ejecutivo destacó que este año será muy importante para el registro de los almacenes tipo A, considerando que los m2 que se incorporarán al mercado superarían a años previos, tales como el 2024, cuando se entregaron 92,000 m2 en este segmento de almacenes.

En almacenes tipo B, el representante de RE Propiedades indicó que también se espera un crecimiento en cuanto a m2, aunque más conservador que en tipo A, ante una mayor disponibilidad de espacios. “En la zona oeste, por ejemplo, tenemos a Monteazul, el cual ha venido creciendo en el 2025 y, probablemente, lo siga haciendo”, agregó.

Actualmente, los almacenes tipo A tienen un inventario de 696,931 m2, con una vacancia de 4.8%; mientras que los espacios de clase B registran 1,210,109 m2 y una disponibilidad de 15.1%. “Las rentas para las bodegas tipo A están en US$ 7.37 por m2 y en B a US$ 5.71, creyendo que este año, los alquileres aumentarán por encima del 2%”, remarcó el ejecutivo.

Sector farmacéutico, un nuevo solicitante

En cuanto a los demandantes de estos espacios, Oré señaló que el sector farmacéutico es un rubro que ha empezado a crecer, con requerimientos de espacios de entre 2,000 m2 y 5,000 m2 en el Callao y la zona sur de Lima.

“Se tratan de productos farmacéuticos, los cuales están creciendo porque existe el producto (almacenes debidamente acondicionados) para poder guardar lo que maneja esta industria”, resaltó el especialista, quien expresó que la representatividad de este sector dentro del inventario es aún de solo un 10%, aunque su participación viene en aumento.

En ese sentido, los rubros que lideran la renta de estos espacios son retail y logística, con espacios superiores a 10,000 m2 y contratos de entre cinco y 10 años, en el caso de almacenes clase A. En la situación de las bodegas tipo B, las extensiones oscilan entre 1,000 m2 y 3,000, con acuerdos temporales, que a veces incluso son de meses.

“Los almacenes tipo B se dinamizan, principalmente, por las campañas comerciales que hay durante el año. Se tratan de productos de rotación rápida y temporal; por ejemplo, útiles escolares, papelería, uniformes, en el marco de la campaña escolar. En el Día de la Madre y otras campañas, se guardan electrodomésticos, perfumería, cosméticos, eletrónica de consumo (celulares, TV, tablet), bebidas y alimentos de temporada (panetones, vinos, licores), artículos promocionales y merchandising, entre otros”, detalló.

Los demandantes de estas bodegas, generalmente, son las pequeñas y medianas empresas que precisan de espacios, sobre todo, en el sur de Lima.