Los condominios de almacenes en Lima vienen de una temporada bastante dinámica en el 2025. (Foto: Referencial - Hikvision Perú).
Mayumi García
Con más de 100,000 nuevos metros cuadrados (m2) rentados en Lima, entre almacenes tipo A y B, el mercado de bodegas dentro de centros logísticos ha cerrado un 2025 muy dinámico en cuanto a alquileres y, sobre todo, en nuevo inventario. De hecho, en los últimos 12 meses, son más de 110,000 m2 los que se han incorporado a este portafolio de almacenes, con ubicaciones claves en las zonas este, oeste y sur de la capital, principalmente. Pero, ¿quiénes están creciendo en la demanda de estos espacios y cómo se perfila el segmento este año?

