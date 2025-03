Según el informe, las transacciones de los laboratorios al cierre del 2024 evidenciaron en unidades una contracción de 6.07% en relación a similar periodo del 2023. A nivel de facturación, el panorama no fue distinto, con una reducción de 1.01% en el anualizado de un mercado que logró el año pasado un total S/ 4,487 millones en ventas.

En detalle, si bien la reducida comercialización a nivel de volumen perjudicó a los medicamentos OTC (venta libre) y también a los que se comercializan obligatoriamente con receta médica; en facturación, los fármacos con indicación médica evidenciaron una menor contracción (0.74%) en relación a los medicamentos sin receta (1.61%) que, en términos de soles, mueven menos de la mitad de lo que transaccionan aquellos que son parte del mercado ético (fármacos indicados).

¿Qué está sucediendo con la industria farmacéutica?

En torno a la contracción que afronta el sector, el gerente general del laboratorio local Roxfarma, Pedro Herrera, señaló que la disminución en unidades y valor está ampliamente justificado en la no renovación de los registros sanitarios de los productos categoría 3 por parte de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid). Esta situación habría generado que, principalmente, entre el 2023 y 2024 los laboratorios pierdan productos de su portafolio.

“Los productos categoría 3 son medicamentos para cualquier tipo de dolencia que se comercializan en Perú, pero que no se encuentran en el Petitorio de Medicamentos Esenciales ni en los países de alta vigilancia sanitaria (de referencia para el Perú). Entonces, la norma indica que tras vencerse el registro sanitario de estos (con duración de cinco años), ya no serán renovados. Y eso es lo que ha venido pasando”, explicó Herrera, quien dijo que, de momento, muchos laboratorios no tienen las condiciones para reemplazar estos productos con otros que cubran la misma terapia.

No obstante, esta situación no sería la única causa que definiría el menor desempeño del mercado. El ejecutivo señaló que el sector de laboratorios es una de las industrias más afectadas con la recesión económica, la cual para esta industria se evidenció con mayor fuerza desde mediados del 2023 hasta el segundo semestre del año pasado.

En palabras del ejecutivo, el menor flujo de dinero ocasionó un cambio de hábitos en las adquisiciones de los clientes farmacéuticos. “Anteriormente, las farmacias o droguerías compraban mercadería para tres o cuatro meses. Por el contrario, ahora los establecimientos cuidan su stock y aunque existan precios bajos, adquieren para 30 días y si no hay rotación de los productos, la nueva compra también se paraliza e incluso se demoran en pagar a los laboratorios”, expresó.

A esta coyuntura, Herrera sumó la difícil competencia que existe en el mercado local entre productos nacionales y fármacos de origen asiático, especialmente, en lo que concierne a los precios. “Para los fabricantes nacionales es complicado competir con productos que llegan de China, Corea, Singapur o India, con precios a veces a la mitad de lo que vendemos, dado que sus costos y condiciones laborales son diferentes a los nuestros. Aseguramos calidad, pero hay un factor relevante en el precio en el que nos sacan ventaja”, añadió.

En este contexto, el representante de Roxfarma, indicó que el poder de negociación de las grandes y medianas cadenas de farmacias también ha tomado fuerza en los últimos tiempos, con propuestas que apuntan a la reducción de los precios que ofrecen los laboratorios. “La presión de negociación es alta, considerando que tienen opciones en medicamentos de otros orígenes; en algunos casos prácticamente, ellos definen el precio”, refirió.

¿Cuál será la situación este año para los laboratorios?

De acuerdo al IMS, las ventas de solo diciembre del 2024, en términos de soles evidencian un resultado positivo para la industria de 13.49%. Esto podría ser el punto de partida para un mejor escenario este año, según estimó Herrera.

El ejecutivo sostuvo que con laboratorios que tendrán un portafolio de medicamentos un poco más estable, teniendo en cuenta que el mayor retiro del mercado de productos categoría 3 se habría dado en los dos últimos años; el sector tendría condiciones para mostrar un crecimiento en ventas, aunque aún moderado en este 2025.

“Vemos que el mercado se está comportando de una mejor manera; además, que también ya nos familiarizamos con los cambios de hábitos de nuestros compradores. De hecho, creo que nadie espera crecimientos grandes con el antecedente del 2024, pero sí estamos con proyecciones más aterrizadas en la coyuntura”, remarcó.

Finalmente, Herrera afirmó que los laboratorios tienen importantes oportunidades en medicamentos relacionados a especialidades como gastroenterología, ginecología, y dermatología, cuya demanda tiene importante un crecimiento.

