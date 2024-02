El ejecutivo indicó que, de cara a este año, el objetivo es superar este crecimiento con una meta propuesta de 15%; ello, impulsado, entre otros aspectos, por productos en lanzamiento, algunos pertenecientes a laboratorios que representan como Amgen y Eli Lilly.

“Tenemos un plan de lanzamiento de entre 8 y 10 productos. En medicina general introduciremos medicamentos para diabetes, cardiología, productos para bajar el colesterol, también de gastroenterología, ginecología. Además, en el tercer trimestre del año esperamos lanzar una molécula nueva, la cual pertenece al portafolio de Eli Lilly, destinado para el tratamiento de la diabetes, pero con indicaciones también a futuro en reducción de peso de forma significativa”, detalló.

Estos lanzamientos, algunos también de fabricación propia de Tecnofarma que se provee de sus laboratorios en Argentina, Paraguay, Uruguay y México, están sujetos a las aprobaciones de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Adicionalmente, González destacó la línea de cuatro productos nuevos de Amgen, orientado al tratamiento de diferentes tipos de cáncer como gastrointestinales, ginecológicos y hematológicos. “En particular hay un producto destinado para el tratamiento de la leucemia linfocítica aguda, la cual afecta a niños, especialmente. Entendemos que el Ministerio de Salud lo ha puesto como prioridad para garantizar el acceso y la compra de este medicamento, de modo de tratar adecuadamente a esta población infantil”, añadió.

La firma que cuenta con un portafolio de cerca de 120 productos en el mercado peruano, tiene en el sector privado (retail y cadenas de farmacias) el 70% de sus clientes; mientras el 30% está representado por el sector de alta especialización de oncología y enfermedades huérfanas, a través de la proveeduría a clínicas privadas y el sector público.

Planes de Tecnofarma

Sobre la posibilidad de incluir el cannabis medicinal dentro de su portafolio, González manifestó que por el momento no hay ningún proyecto al respecto, toda vez que la investigación sobre los usos del cannabis en diferentes patologías “aún está en una etapa muy temprana”,

“No tenemos la información científica suficiente que nos anime a incursionar en ese campo en este momento. El foco está en terapias que tengan un respaldo científico muy riguroso”, agregó.

En otro momento, el ejecutivo reconoció que ante el crecimiento del mercado peruano no se descarta en un futuro la instalación de un laboratorio en el país.

“Constantemente evaluamos algunas alternativas; hay algunos laboratorios que deciden dejar el país, algunos de ellos tienen planta, otros no, y constantemente estamos evaluando. No es una prioridad, pero no tenemos la puerta cerrada a alguna oportunidad”, sostuvo.

Vacuna Moderna

Sobre el vencimiento de las vacunas contra el covid-19 de Moderna, cuya representación en el país la tiene Tecnofarma, el directivo afirmó que aunque inicialmente el inmunizador tenía un periodo de efectividad de 9 meses desde su fabricación, los estudios de estabilidad del producto determinaron una durabilidad de 12 meses.

“Estas vacunas tienen un sistema riguroso de cadenas de frío que no permitió sacarlas para realizar la actualización en su durabilidad. Sin embargo, esa información se dio a la Digemid, la cual autorizó la ampliación de la vida útil”, explicó el ejecutivo, quien lamentó el desconocimiento de profesionales de salud que generó, en su momento, la polémica.

Asimismo, González adelantó que este año se retomaría las conversaciones entre el gobierno peruano y Moderna para una nueva adquisición de vacunas, de modo de poder cubrir la inmunización de la población para el tercer y cuarto trimestre del 2024.

