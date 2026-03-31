Este hidrocarburo cumple un rol clave dentro de la matriz energética del Perú, también compuesta por las renovables y otras, lo que le permite, en general, ser competitiva en precios y sostenible, destacó María Julia Aybar, vicepresidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). Sin embargo, se demanda un funcionamiento integral y hay significativos pendientes para reforzarla.

La oferta de gas natural, actualmente, atiende necesidades residenciales, industriales, vehiculares y eléctricas. En 2025, según Macroconsult, cubrió a 2.5 millones de hogares, 528 mil vehículos (Gas Natural Vehicular - GNV), a más de 100 mil empresas y a 38 generadoras eléctricas, reduciendo costos.

Esta crisis energética calzó con la recta final de la contienda electoral. Diversos candidatos a la presidencia del país mostraron su preocupación y cuestionaron el manejo gubernamental.

Sin embargo, aunque la mayoría de los partidos apunta como meta “robustecer el mercado energético”, son mínimas las ideas para darle forma, por ejemplo, planteando propuestas para potenciar al sector de gas natural, la materia prima .

Menciones concretas sobre el gas natural

Gestión revisó los más de 30 planes de Gobierno de quienes tientan Palacio de Gobierno y encontró que más de la mitad (19) no cuenta con referencias de propuestas sobre la infraestructura para el gas natural , hoy con Camisea siendo el yacimiento más importante y con un escenario estimado de reservas que alcanzan para 15 años (gráfica completa al final del informe).

Pese a que para su transporte se cuenta con solo un ducto desde hace lustros, la mayoría de los candidatos lo omitió y recién lo recordó tras la emergencia.

Entre las 16 opciones restantes, las promesas alrededor del sector de gas natural tienen matices severamente marcadas.

En detalle, son 10 los partidos que realizan propuestas concretas sobre el sector, pero con niveles de precisión . Por ejemplo, Rafael López Aliaga (Renovación Popular), está entre los primeros en las encuestas electorales, propone promover la construcción de gaseoductos regionales para satisfacer la demanda con concesiones de distribución del gas.

Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quien también encabeza los sondeos, apunta a la creación de reservas estratégicas de gas natural para garantizar la seguridad energética nacional ante crisis internacionales y otros.

En esta categoría, además, se nota que Enrique Valderrama (APRA) buscaría: “Renegociar los lotes 88 y 56 para incluir exploración, priorizar monetización de reservas (lotes 58, Camisea, Madre de Dios), y diversificar transporte (GNL terrestre y marítimo)”.

TGP busca declarar el incidente en el ducto de Camisea como un evento de fuerza mayor. (Foto: TGP)

Asimismo, José Williams (Avanza País) tiene en el radar destrabar el proyecto del Gaseoducto del Sur y Carlos Espá (Partido SíCreo) propone iniciar la construcción del ramal del Sistema Integrado de Transporte de Gas (SITGAS) hacia Puno. La meta para su operatividad es fines del 2027.

Las otras van alrededor de modernización de redes e incentivar la inversión privada, considerando las Asociaciones Público Privadas (APP) y más.

César Acuña (Alianza Para el Progreso) propone implementar un shock de desregulación para simplificar procesos, en lo que se enmarca la “extinción de Perupetro”, que está a cargo de promover, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, como el gas natural.

En este grupo de candidatos que hacen menciones puntuales sobre el sector de gas natural, hay cuatro que tienen iniciativas no tan aterrizadas frente a las previamente descritas : Partido Demócrata Unido Perú, Perú Moderno, Salvemos al Perú y del Buen Gobierno (que postula a Jorge Nieto, quinto en el último sondeo de Datum).

Lo planteado va entre buscar una reforma energética, promover la exploración de recursos energéticos, fomentar la participación del sector privado y optimizar las reservas probadas de hidrocarburos. Pero sin detalles del esquema.

Escenarios adversos para el sector del gas natural

Entre los más de 30 partidos analizados por este diario, se identificó también dos candidatos cuyas propuestas van en sentido contrario al fomento de las inversiones en el rubro , un aspecto clave considerando las finanzas públicas del país deterioradas para asumir proyectos de envergadura.

Gestión reportó anteriormente que, en los últimos años, dentro del Gobierno central se ha venido reduciendo la proporción del presupuesto asignado para el gasto de capital, que abarca el desarrollo de obras. En el 2019, se destinó el 26% del presupuesto total asignado. Para este 2026, los recursos cayeron y solo representaron el 17% del total.

Así, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) propone, en su plan de Gobierno, incrementar las regalías minero-energéticas en un 20%, además de renegociar contratos sobre recursos naturales. En tanto, Vladimir Cerrón (Perú Libre) apunta al “control estatal de los recursos estratégicos”.

El país cuenta con varios retos en infraestructura para el gas natural. | Gob.pe

Sin referencias en planes de Gobierno

Como se identificó, la mayoría de partidos no registra referencias de propuestas alrededor de la infraestructura para el gas natural , pero algunos de este grupo sí realizan menciones sobre el sector energético. El detalle que omiten es que para su viabilidad se requiere fortalecer y potenciar lo primero por su aún potencial de consumo.

Bajo este umbral aparece uno de los partidos que completa los cinco primeros lugares de los recientes sondeos. Alfonso López-Chau (Ahora Nación) busca promover el desarrollo de un Polo Petroquímico y también de una Plataforma Energética en la macrorregión norte.

La idea de este Polo Petroquímico también está en el horizonte de Nieto, Wolfgang Grozo (Partido Político Integridad Democrática) y Roberto Chiabra (Unidad Nacional), por ejemplo.

De otro lado, sobre el rubro también está, a idea de Ronald Atencio (Venceremos), una tarifa única para que el precio del gas natural (ya sea el transportado por gasoducto o por camiones cisterna), “sea el mismo en todo el país”.

Retos pendientes

Tras revisar estos hallazgos, Aybar, de la SNMPE, lamentó que sean pocos los planes de Gobierno que consideran propuestas relacionadas al gas natural y, aún menos, los que se enfocan realmente en la verdadera problemática.

“Se confunde mucho el tema de que la problemática del sector energético son las renovables. Las renovables son una solución más a nuestro sector, pero no pueden ir solas, tienen que ir con el respaldo de estas otras fuentes de generación. En el caso del gas natural, que tuvo una crisis, no se han aterrizado en el detalle”, comentó.

Aunque varias ideas apuntan a la masificación o abordan su relevancia, la ejecutiva mencionó que esto debe “ir de la mano” con la reposición de reservas, atendiendo un escenario en el que hace seis años, aproximadamente, no se tienen contratos de adjudicación.

“¿De qué me sirve masificar si no estoy buscando ese recurso que voy a necesitar en el futuro? Tenemos una buena matriz energética, pero todavía tenemos que trabajar en elementos que la sigan reforzando: la redundancia, nuevas reservas para el futuro, la masificación e infraestructura para llevar gas natural”, anotó.

Así la situación, Aybar apuntó que la propuesta de promover la construcción de gasoductos regionales para satisfacer la demanda con concesiones de distribución del gas resulta positivo, pero su reto principal está en cómo hacerla viable.

“Los sistemas de transporte son bastante costosos y para poder cubrir esa inversión, si la hace el sector privado, se requiere de una demanda suficiente como para pagar dicho costo”, anotó.

De similar base, la ejecutiva comentó que la propuesta de destrabar el proyecto del Gaseoducto del Sur también debe responder a que se pagará con una demanda suficiente. Incluso, en este caso, hay un mayor nivel de complejidad porque debe revisar el estado actual real de su proceso, considerando el ámbito legal y operativo, con su mantenimiento y utilidad de sus componentes.

“Habría que ver qué pasó con el proceso y los materiales que quedaron en la construcción anterior. Entiendo que se invierte una cantidad increíble de dinero para mantener esos ductos que se ‘abandonaron’ y debe evaluarse si sirven después de tantos años”, planteó.

En el grupo de propuestas con incidencia directa en el gas natural también está la eliminación de Perupetro, lo que para Aybar debería reenfocarse, pues la esencia de esta agencia debe mantenerse para impulsar al sector.

“Más que eliminarla, debe reactivarse, cambiando el nombre y/o funcionarios, pero se necesita de una entidad que realmente promueva esta inversión en exploración, los objetivos reales de Perupetro. Hoy la agencia está entrampada, en normas, contratos y en un temor a la Contraloría que no le permite avanzar”, sostuvo.

De otro lado, sobre la idea de implementar un Polo Petroquímico, que procesaría el gas natural para convertirlo en otros productos terminados como fertilizantes, señaló que se trata de una interesante idea, por el potencial de consumo que tiene. Sin embargo, anotó que la inversión que demanda es “bastante costosa” y para recuperarla se debería apuntar al mercado internacional, pues solo el país no la cubriría.

“El nuevo Gobierno debe ser consciente que necesitamos un sistema energético confiable porque es lo que permite el desarrollo económico. La energía hace que nos movamos. Tenemos un sistema que funciona, pero no es perfecto y hay que corregir, trabajar en aquello que nos está faltando. Veamos lo que tenemos y empecemos por ahí. Creo que debemos empezar por ahí. O sea, miremos lo que tenemos que, como dije, no es nada malo”, subrayó.

Propuestas sobre gas natural. | Elaboración: Ricardo Guerra (Gestión)