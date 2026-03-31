La paralización del suministro del gas natural afectó a la industria automotriz, afectando a los pasajeros de los taxis. | Foto: GEC.
La paralización del suministro del gas natural afectó a la industria automotriz, afectando a los pasajeros de los taxis. | Foto: GEC.
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

La rotura de una parte del ducto que transporta el gas de Camisea, en Megantoni, Cusco (a la altura de su kilómetro 43), operado por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), puso en vilo a todo un país durante casi dos semanas. El suministro de gas natural tuvo que restringirse drásticamente.

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