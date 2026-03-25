La semana pasada, el Osinergmin informó que estaba evaluando si la variación transitoria en las condiciones del servicio de transporte de gas natural —derivada de la rotura del ducto de Transportadora de Gas del Perú (TGP)— respondía a una “situación de fuerza mayor”. Si bien el concesionario tenía plazo para sustentar su petición hasta el 20 de marzo, Gestión supo hace unos días que había solicitado más tiempo.

En este contexto, Osinergmin informó hoy que finalmente no otorgó la ampliación solicitada por el concesionario para sustentar que la variación del servicio de transporte de gas natural y líquidos de gas natural, ocurrida el 1 de marzo de 2026, se debió a un evento de fuerza mayor.

“Según la normativa vigente, el concesionario contaba con un plazo de 15 días hábiles para presentar el reporte de evento de fuerza mayor y, en caso requiriese excepcionalmente de una prórroga de plazo, esta debía ser debidamente sustentada, circunscribiéndose a eventos naturales o mano del hombre (daños ocasionados por terceros) de carácter extraordinario, imprevisible e irresistible”, explicó en un comunicado.

En esa línea, consideró el Osinergmin, “el concesionario no acreditó las condiciones excepcionales que la justifiquen, por lo cual la ampliación de plazo no fue concedida”.

Agregó que, entonces, continuará con la investigación técnica del evento del primer día de marzo, a fin de determinar sus causas y verificar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario.

“De identificarse incumplimientos, se iniciarán los procedimientos administrativos sancionadores que correspondan”, concluyó.