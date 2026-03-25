Lote Z-70, ubicado frente a las costas de Piura y Lambayeque, atrae a la francesa TotalEnergies
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Elías García Olano
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Perupetro inició un proceso de participación ciudadana en localidades del norte del país con miras a la negociación directa de contratos para la exploración de hidrocarburos en los lotes Z-70 y Z-71, ubicados en alta mar frente a Piura y Lambayeque.

Según data de esa agencia estatal, ese proceso de participación ciudadana es la etapa previa a la negociación directa y suscripción de contratos con la compañía TotalEnergies EP New Ventures S.A., para explorar esas áreas offshore.

La citada compañía global, con sede en Francia, tiene actualmente, presencia en más de 150 países, con actividades que abarcan toda la cadena de valor, desde exploración, producción, refinado y comercialización de petróleo y gas, ademá de la generación eléctrica solar, eólica e hidráulica.

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En el Perú, según esa firma, cuenta con una sede desde el año 2012 con tres modelos de negocio: lubricantes, aditivos para combustibles y fluidos especiales.

No se superponen a zonas protegidas

En un comunicado, Perupetro explicó que los Lotes Z-70 y Z-71 se ubican en promedio a una distancia de 35 millas náuticas de la línea costera, respetando las cinco millas marinas destinadas exclusivamente para la pesca artesanal y no se superponen con ninguna Área Natural Protegida, Zona de Amortiguamiento o Área de Conservación Regional.

Perupetro asegura que lotes que busca promover en el noroeste no se superponen a áreas naturales protegidas. Foto: Minem
Perupetro asegura que lotes que busca promover en el noroeste no se superponen a áreas naturales protegidas. Foto: Minem

Los futuros contratos, señala, tienen como objetivo maximizar los beneficios para la población, incorporando mecanismos concretos que promuevan el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades.

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Entre los principales aspectos, destaca la creación de un Fondo de Desarrollo Social, que permitirá a la propia población priorizar y definir los proyectos de desarrollo e infraestructura a ejecutarse en función de sus necesidades.

Condiciones de los contratos

Asimismo, se implementará un Fondo de Abandono Técnico, orientado a garantizar una adecuada gestión de los activos del Lote, minimizando impactos ambientales y asegurando condiciones seguras a largo plazo.

Los contratos también fomentarán la contratación de mano de obra local y la participación de empresas de la zona, incluyendo contratistas y subcontratistas, contribuyendo así a dinamizar la economía regional.

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Adicionalmente, se reducirá el tiempo requerido para reemplazar el 100 % de personal nacional por personal extranjero.

En el ámbito ambiental y social, se fortalecerá la supervisión del cumplimiento de los compromisos asumidos por las empresas, lo que refuerza la protección del entorno y el respeto a las comunidades.

Etapa previa a la negociación

Asimismo, refirió que -como parte de la etapa previa a la negociación directa- realizaría 16 eventos presenciales de participación ciudadana en las provincias de Talara, Paita, Sechura, Piura, Chiclayo y Lambayeque.

Imagen de archivo del edificio de TotalEnergies en Gonfreville-l'Orcher, Francia | Foto: AFP
Imagen de archivo del edificio de TotalEnergies en Gonfreville-l'Orcher, Francia | Foto: AFP
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Detalló que esos eventos, a realizarse hasta el 27 de este mes, tendrán lugar en los distritos de Máncora, Los Órganos, El Alto, Lobitos, Pariñas, La Brea, Vichayal, Colán, Paita y Sechura de la región Piura; y, Mórrope, Lambayeque, San José, Pimentel, Santa Rosa y Puerto Eten de la región Lambayeque.

La convocatoria a este proceso se ha realizado a través de diversos medios informativos, a fin de asegurar una activa participación de la población, en cumplimiento el Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos, refirió.

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SOBRE EL AUTOR

Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan. Labora actualmente como analista económico especializado en industrias extractivas, energía y transportes en el diario Gestión.

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