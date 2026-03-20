El balón de gas que usamos en casa, contiene GLP (Gas Licuado de Petróleo), que es distinto al gas natural. En el Perú, Camisea es uno de los productores de gas natural y también de GLP. A diferencia del gas natural, el precio del GLP lo determina el mercado internacional y la cadena de comercialización.
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